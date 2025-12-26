Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента

Оказывается, Samsung разрабатывает смартфон в таком же необычном формате, что и Apple iPhone Fold. Рендеры обоих аппаратов, опубликованные инсайдером, отличаются только остротой углов.

Известный инсайдер Ice Universe поделился На Weibo появились рендеры Samsung Wide Fold и iPhone Fold, созданные с помощью искусственного интеллекта на основе утечек размеров. Ожидается, что Samsung Wide Fold будет иметь 5,4-дюймовый внешний дисплей и 7,6″ внутренний, тогда как iPhone Fold получит 5,35″ внешний дисплей и 7,58″ большой. Оба внутренних дисплея будут иметь соотношение сторон 4:3.

Инсайдер отмечает, что дизайн телефонов почти идентичен, а основное отличие — в закруглении углов. Samsung выбирает более острые, почти прямые, тогда как Apple склоняется к очень закругленным. Устройство Apple, вероятно, легче держать в руке, поскольку углы не впиваются в ладонь, но форма Samsung кажется более гармоничной, когда смартфон сложен. На рендерах выше Samsung Wide Fold — первые два изображения.

Предоставленные рендеры лишь приблизительно воспроизводят форму устройств, но общее направление дизайна кажется понятным. Почему компаниях обратились к такому формфактору и кто был первый — на самом деле неизвестно. Между тем другой инсайдер, FrontPageTech, поделился несколькими новыми рендерами iPhone Fold, с несколько иными пропорциями.

FrontPageTech отмечает, что iPhone Fold будет доступен только в черном и белом цветах, а внутренний дисплей не будет иметь видимой складки. В то же время инсайдер Макс Джамбор утверждает, что iPhone Fold на самом деле имеет видимую складку, просто она будет менее заметной, чем у существующих складных смартфонов.

the foldable iphone does have a crease. it’s less than current foldables, but still visible. — Max Jambor (@MaxJmb) December 24, 2025

Ожидается, что Samsung выпустит Wide Fold осенью 2026 года — примерно в то же время, когда должен выйти складной iPhone от Apple. Он, в свою очередь, должен появится вместе с основополагающей линейкой iPhone 18.

Источник: Android Authority