Samsung представила безрамочный 8K-телевизор и объявила о поддержке технологии телевещания следующего поколения на базе ATSC 3.0

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Компания Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор, который будет представлен на CES 2020. Модель Q950TS обладает не только сверхвысоким разрешением, но и задаёт новый стандарт на рынке благодаря QLED-экрану Infinity Design, который подразумевает отсутствие рамок.

Однако называть полностью безрамочным новый телевизор корейского производителя не совсем корректно, поскольку внизу всё-таки имеется небольшая полоска. Толщина самого устройства составляет всего 15 мм, при этом задняя часть телевизора абсолютно плоская и может прилегать к стене словно картина.

Q950TS оснащён процессором Quantum AI, который сочетает в себе машинное и глубокое обучение. Производителем заявлена поддержка технологии AI ScaleNet, позволяющей осуществлять потоковую передачу 8K-контента в сетях с пропускной способностью, достаточной только для 4K. Данная технология сжимает картинку, минимизируя потерю качества. Кроме того, Q950TS поддерживает кодек AV1 и воспроизведение потокового 8K-видео YouTube.

У нового телевизора Samsung есть так называемый цифровой дворецкий, который, по словам компании, позволяет управлять другим оборудованием через Bluetooth, Wi-Fi и даже старыми устройствами, не подключенными к интернету. Он может зеркалировать контент с мобильных устройств одним касанием и поддерживает мультизадачность. Разумеется, есть и поддержка голосовых помощников Bixby, Google Assistant и Amazon Alexa.

Одной из главных особенностей Q950TS является технология Object Tracking Sound Plus, которая перемещает звук в зависимости от происходящего на экране, обеспечивая эффект объёмного звучания 5.1. При этом новая функция Q-Symphony позволяет объединять встроенные динамики телевизора с совместимыми звуковыми системами, обеспечивая поддержку 9.1.4 каналов.

Samsung также объявила о том, что все телевизоры QLED 8K модельного ряда 2020 года получат поддержку стандарта телевизионной трансляции следующего поколения NEXTGEN TV на базе ATSC 3.0. Его основным преимуществом является возможность воспроизведения в разрешении 4K с многоканальным объёмным звуком.

Источник: Engadget (2)