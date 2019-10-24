Samsung представила флагманскую SoC Exynos 990 для Galaxy S11 (7 нм EUV, восьмиядерный CPU с модифицированными ядрами и GPU Mali-G77) и модем 5G Exynos Modem 5123





В начале прошлого месяца перед открытием IFA 2019 компания Samsung Electronics представила новую флагманскую SoC Exynos 980 со встроенным модемом 5G, которая появится в смартфонах не раньше 2020 года. Сегодня же Samsung анонсировала еще более производительную флагманскую платформу Exynos 990 но без встроенного модема 5G, которая с большой вероятностью будет применяться в готовящемся к выпуску смартфоне Galaxy S11. То есть, Exynos 990 — это прямой конкурент Kirin 990 (Mate 30/Mate 30 Pro) и Snapdragon 865, чей анонс ожидается в ноябре.

Как и Exynos 9825 (Galaxy Note10), новая Exynos 990 будет производиться по 7-нм техпроцессу с использованием EUV-литографии. Центральный процессор трехкластерный, он состоит из четырех энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55, двух высокопроизводительных ядер Cortex-A76 и двух модифицированных ядер. Увы, точные данных о рабочих частотах блоков Samsung не указывает, обещая прирост произодительности на 20% по сравнению с предшественником. Судя по всему, речь о Exynos 9820.

Есть изменения и по части графики — в Exynos 990 используется GPU ARM Mali-G77 на новой архитектуре Valhall, обеспечивающий, в сравнении с предшественником, на 20% большую производительность.

В конфигурации Exynos 990 также есть двухъядерный нейронный процессор (NPU), отвечающий за ускорение обработки задач искусственного интеллекта, и высокопроизводительный процессор обработки изображений производительностью 10 TOPs (триллион тензорных операций в секунду), поддерживающий камеры разрешением до 108 Мп, многомодульные конфигурации из шести камер и возможность обработки данных одновременно с трех фотомодулей. Предположительно, Galaxy S11 сможет вести запись с трех камер сразу, как iPhone 11 Pro.

Встроенного модема 5G, как отмечалось в начале, в этой платформе нет. Но одновременное с Exynos 990 Samsung представила внешний модем 5G Exynos Modem 5123, рассчитанный на совместное использование с платформой. Он поддерживает не только диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) и стандарт миллиметровых волн (mmWave), но и предыдущие стандарты связи, включая 2G GSM, CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE. Модем обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 5,1 Гбит/с в диапазонах ниже 6 ГГц и 7,35 Гбит/с — в диапазоне миллиметровых волн, тогда как максимальная скорость передачи данных в сетях 4G — до 3 Гбит/с при использовании технологии квадратурной амплитудной модуляции 1024 (1024-QAM).

Также Exynos 990 поддерживает поддерживает память LPDDR5 и дисплеи с кадровой частотой 120 Гц.

Samsung планирует начать массовое производство Exynos 990 и 5G Exynos Modem 5123 до конца текущего года.

Источник: Samsung