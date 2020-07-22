Samsung представила обновленную раскладушку Galaxy Z Flip 5G — с SoC Snapdragon 865+ и двумя новыми вариантами расцветки

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Компания Samsung сегодня весьма неожиданно представила Galaxy Z Flip 5G — обновленную версию нашумевшей раскладушки с гибким экраном. Ожидалось, что Galaxy Z Flip 5G дебютирует на грядущей презентации флагманской линейки смартфонов Galaxy Note20, которая пройдет 5 августа. Но, видимо, Samsung решила немного разгрузить программу грядущего мероприятия Galaxy Unpacked.

Отличий между Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G всего три: новая платформа — Snapdragon 865+ (вместо Snapdragon 855+), дополненная внешним модемом 5G (Snapdragon X55), и два новых цвета корпуса — Mystic Bronze и Mystic Grey. Еще одно маленькое отличие — версия с 5G на 0,1 мм толще в области шарнира при той же массе в 183 г. В остальном же ничего не изменилось (ни по части дизайна, ни по части характеристик).

Внутренний экран Galaxy Z Flip 5G — все тот же Dynamic AMOLED Infinity Flex диагональю 6,7 дюйма разрешением Full HD+, а внешний — Super AMOLED диагональю 1,1 дюйма разрешением 300х112 пикселей. Объемы памяти тоже прежние — 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. По части камер тоже нет изменений: двойная основная на 12 Мп и фронтальная камера разрешением 10 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3300 мА·ч.

В США продажи Samsung Galaxy Z Flip 5G стартуют 7 августа, цена — $1450. То есть, на $70 дороже оригинальной версии с 4G. В Украине оригинальная Galaxy Z Flip предлагается по рекомендованной цене 41 999 грн и едва ли новая модель Galaxy Z Flip 5G будет продаваться на украинском рынке (по крайней мере, официально).

На мероприятии 5 августа, кроме Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, о которых уже известно почти все, также ожидается анонс нового гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2, TWS-наушников Galaxy Buds Live и планшетов Galaxy Tab S7.

Galaxy Z Flip 5G — это уже третий смартфон на новом флагманском процессоре Snapdragon 865+ за сегодня. Ранее дебютировали новые геймерские смартфоны Lenovo Legion Phone Duel и ASUS ROG Phone 3.

Источник: The Verge