Раскладушка с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip добралась до Украины. Цена — 41 999 грн

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Samsung Electronics начала розничные продажи нашумевшей раскладушки со сгибаемым экраном Galaxy Z Flip в Украине. Напомним, сгибаемая новинка дебютировала на февральской презентации вместе с основной флагманской линейкой Galaxy S20.

Начиная с сегодняшнего дня желающие могут приобрести новинку в фирменных магазинах Samsung, либо в онлайн-магазинах партнеров компании по рекомендованной розничной цене 41 999 грн. Для сравнения, в США Galaxy Z Flip продается по цене $1380, а в Европе — за 1480 евро. То есть, украинская цена выше американской, но ниже европейской. Напомним, оригинальный Galaxy Fold на старте стоил 56 999 грн.

В Украине Galaxy Z Flip доступен в двух цветовых вариантах — черном и фиолетовом.

В комплект поставки входят защитный чехол, кабель, наушники AKG, переходник USB, скрепка для извлечения SIM-лотка, адаптер питания.

Подробные технические характеристики и особенности перечислены на изображении ниже:

И пока мы готовим обзор этого необычного телефона, можете прочитать наш первый взгляд.

Источник: Samsung