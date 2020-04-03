Раскладушка с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip добралась до Украины. Цена — 41 999 грн
Samsung Electronics начала розничные продажи нашумевшей раскладушки со сгибаемым экраном Galaxy Z Flip в Украине. Напомним, сгибаемая новинка дебютировала на февральской презентации вместе с основной флагманской линейкой Galaxy S20.
Начиная с сегодняшнего дня желающие могут приобрести новинку в фирменных магазинах Samsung, либо в онлайн-магазинах партнеров компании по рекомендованной розничной цене 41 999 грн. Для сравнения, в США Galaxy Z Flip продается по цене $1380, а в Европе — за 1480 евро. То есть, украинская цена выше американской, но ниже европейской. Напомним, оригинальный Galaxy Fold на старте стоил 56 999 грн.
В Украине Galaxy Z Flip доступен в двух цветовых вариантах — черном и фиолетовом.
В комплект поставки входят защитный чехол, кабель, наушники AKG, переходник USB, скрепка для извлечения SIM-лотка, адаптер питания.
Подробные технические характеристики и особенности перечислены на изображении ниже:
И пока мы готовим обзор этого необычного телефона, можете прочитать наш первый взгляд.
Источник: Samsung