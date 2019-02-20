Samsung представила умные-часы Galaxy Watch Active с функцией тонометра и фитнес-браслеты Galaxy Fit / Fit e

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В рамках мероприятия Galaxy Unpacked, помимо флагманской серии смартфонов Galaxy S10 и складного смартфона Galaxy Fold, компания Samsung представила сразу несколько носимых устройств для тех пользователей, которые ведут активный образ жизни и следят за своим здоровьем. Продукция южнокорейского производителя пополнилась умными часами Galaxy Watch Active и фитнес-браслетами Galaxy Fit и Fit e.

Galaxy Watch Active – обновление существующей флагманской линейки часов компании. Новинка визуально отличается от предшественников, прежде всего отсутствием поворотного безеля, который используется в предыдущих моделях для управления устройством. Смарт-часы обзавелись новыми фитнес-функциями, в том числе и возможностью контролировать частоту сердечных сокращений, измерять артериальное давление (на первых этапах функция будет работать лишь в США, Канаде, Сингапуре, Австралии и Германии) и уровень стресса.

Часы Galaxy Watch Active оснащены 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass 3. Разрешение экрана составляет 360×360 пикселей. Аппаратной основой служит двухъядерный процессор Exynos 9110 с частотой 1,15 ГГц, 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Из датчиков имеются акселерометр, гироскоп, барометр, датчик сердечного ритма и датчик освещённости. Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 230 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Корпус часов защищён от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и MIL-STD-810G.

Кроме того, устройство способно выдерживать давление в 5 атм. Galaxy Watch Active работают на операционной системе Samsung Tizen и совместимы со всеми устройствами на базе Android и iOS.

Galaxy Watch Active будут доступны в четырёх вариантах расцветки: чёрный, серебристый, розовое золото и цвет морской волны. Часы поступят в продажу 8 марта по цене $200. Предзаказ стартует с завтрашнего дня.

Что касается фитнес-браслетов Galaxy Fit и Galaxy Fit e, то они, как и Galaxy Watch Active, умеют автоматически отслеживать различную активность пользователя, включая езду на велосипеде, бег и греблю. Основная разница между браслетами – в экранах: Galaxy Fit оснащён 0,95-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем с разрешением 120×240 пикселей, а Galaxy Fit e – 0,74-дюймовым монохромным PMOLED-дисплеем с разрешением 64×128 пикселей. Кроме того, у первой модели батарея на 120 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, тогда как у второй – на 70 мАч с возможностью только проводной зарядки. Оба браслета работают на Realtime OS, имеют защиту от воды и выдерживают давление в 5 атм., что позволяет принимать в них душ и плавать в бассейне.

Фитнес-браслеты Galaxy Fit и Galaxy Fit e можно будет купить 31 мая, их стоимость составит $99.

Источник: The Verge