Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A16 5G за €249 за €249

Samsung тихо представила недорогой Galaxy A16 5G Galaxy A16 5G. Смартфон появился на официальных вебсайтах компании во Франции и Нидерландах.

Samsung Galaxy A16 5G будет иметь два варианта процессора: Exynos 1330 и Dimensity 6300. Телефоне имеет 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ накопитель и поддержку расширения памяти до 1 ТБ. Телефон работает на базе Android 14 с One UI 6.1, Samsung обещает 6 лет обновления Android и безопасности.

Смартфон оснащен 6,7″ дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080 x 2340 пикселей, частотой обновления 90 Гц и 800 пиковой яркости. В наличии тройная основная камера на 50 МП (основная, широкоугольная), 5 МП сверхширокоугольная и 2 МП макро, а также 13 МП широкоугольная камера для селфи.

Автономную работу обеспечивает батарея на 5000 мАч, которая поддерживает проводную быструю зарядку 25 Вт. Другие характеристики включают подключение к сети 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac с поддержкой двух диапазонов, Bluetooth 5.3, GPS, NFC (в зависимости от рынка), USB type-C 2.0, боковой сканер отпечатков пальцев. Толщина Samsung Galaxy A16 5G — 7,9 мм, вес — 200 г.

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Доступны светло-зеленый, голубовато-черный и серебристый цвета. Во Франции модель смартфон стоит €249.

Источник: TheTechOutlook

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