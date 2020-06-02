Samsung раскрыла характеристики 8-нм чипсета Exynos 850 для устройств начального уровня

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Несколько недель назад компания Samsung анонсировала смартфон начального уровня Galaxy A21s, оснащённый процессором Exynos 850. Но только сейчас, когда смартфон появился в продаже, корейский производитель раскрыл подробные сведения о данном чипсете.

Итак, Exynos 850 (кодовое название S5E3830) является новейшей системой-на-чипе начального уровня от Samsung. Она изготавливается по нормам 8-нанометрового технологического процесса LPP. Устройство включает 8 вычислительных ядер Cortex-A55, которые работают на частоте до 2,0 ГГц. Чипсет также несёт на борту GPU ARM Mali-G52.

Мобильный процессор Samsung Exynos 850 поддерживает оперативную память LDDR4x и флэш-память eMMC 5.1. Также он позволяет использовать основные и фронтальные камеры с разрешением до 21,7 Мп. Для двойных конфигураций камер можно использовать сенсоры с разрешением до 16 Мп и 5 Мп.

Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением вплоть до Full HD+ 2520х1080 точек. Среди прочих доступных функций и возможностей значатся Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, FM Radio, LTE (Cat.7 для загрузки и Cat.13 для отдачи). Поддерживается видео (кодирование/декодирование) 1080p с частотой 60 кадров в секунду.

Чипсет Samsung Exynos 850 запущен в массовое производство и, вероятно, в скором времени его можно будет встретить и в других смартфонах и планшетах начального уровня.

Источник: gsmarena