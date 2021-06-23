Samsung рассказала о новых решениях и достижениях в сфере 5G, а также о потенциале технологии 6G





Компания Samsung провела оналйн мероприятие под названием Samsung Networks: Redefined. При этом руководители Samsung Networks поделились своим видением дальнейшего развития сетей 5G и рассказало о достижениях в ключевых областях. Отмечается, что компания поставила более 4 млн единиц радиооборудования с поддержкой 5G операторам по всему миру.

Samsung активно развивает направление виртуализации. По заверениям корейского гиганта, виртуализация всей сети, от сети радиодоступа до ядра, обеспечит операторам ряд преимуществ и ускорит масштабируемость. Дополнительно такой подход упростит процессы обновления сети благодаря программной реализации. Samsung уже успешно развернула на своём оборудовании первую в отрасли полностью виртуализированную коммерческую сеть 5G RAN. Компания продемонстрировала возможность достижения многогигабитных скоростей с использованием радиооборудования Massive MIMO на серверах COTS, показав, насколько производительность технологии vRAN приближается к производительности специализированных аппаратных решений. Samsung предлагает ряд решений для управления сетью.

Кроме того, Samsung поделилась успехами в сфере создания специализированных чипсетов для сетей радиодоступа 5G (5G RAN). Среди новых разработок отмечаются RFIC-чип 3-го поколения, модем 5G 2-го поколения и интегрированный чип DFE-RFIC. Новые чипсеты 5G позволяет повысить производительность и энергоэффективность конечных продуктов, попутно уменьшив их размеры. Так, чип Samsung RFIC третьего поколения поддерживает диапазоны частот 28 и 39 ГГц и будет интегрирован в Samsung 5G Сompact Macro следующего поколения. При этом размер антенны уменьшен почти на 50%, что позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство 5G-радиомодуля. В то же время выходная мощность и зона покрытия нового чипа RFIC увеличились, поэтому выходная мощность 5G Compact Macro следующего поколения станет вдвое больше. SoC-модем 5G 2-го поколения удвоит ёмкость блоков формирования модулирующих сигналов 5G, при этом сокращая энергопотребление вдвое, по сравнению с предыдущей версией. Интегрированный чип DFE-RFIC сочетается функциональность RFIC и DFE для спектров ниже 6 ГГц и миллиметровых волн. Такая интеграция позволяет удвоить полосу частотного спектра и уменьшить размеры. Дополнительно говорится о повышении выходной мощности решений Samsung следующего поколения, включая 5G Compact Macro.

Отдельно Samsung рассказала о новом радиооборудовании для сетей 5G. Недавно компания представила свой широкополосный радиомудуль, поддерживающий полосу пропускания 400 МГц в среднем частотном диапазоне. Кроме того, были представлены базовая станция 5G Compact Macro и baseband-модуль нового поколения, а также новое решение One Antenna Radio. Как заявляет корейская компания, в Samsung One Antenna Radio применяется более компактное оборудование, что снижает требования к месту размещения, упрощает монтаж и позволяет снизить эксплуатационные расходы.

Дополнительно Samsung занимается развитием защищённых частных сетей. Такие решения могут использоваться, например, для умного производства или в системах видеонаблюдения реального времени с разрешением 4K. Кроме того, Samsung помогла развернуть в Корее первую в мире общенациональную сеть для обеспечения общественной безопасности PS-LTE, совместимую со стандартами 3GPP, и провела демонстрацию первого в мире видеозвонка MCPTX (Mission Critical Communications) на облачной платформе.

Наконец, Samsung поделилась своим видением в отношении будущих технологий 6G. Компания изучает потенциал применения терагерцового (ТГц) спектра для беспроводной связи 6G. Также отмечается, что Samsung уже продемонстрировала прототип системы беспроводной связи 6G на частоте 140 ГГц с использованием терагерцового частотного диапазона.

Источник: Samsung