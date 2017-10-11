Samsung создала робот-пылесос в стиле Star Wars со внешностью Дарта Вейдера и имперского штурмовика

Компания Samsung подготовила к выпуску робот-пылесос POWERbot VR7000, выполненный в стиле Star Wars. Фактически, дизайн устройства может быть выполнен в виде маски Дарта Вейдера (в чёрном цвете) или шлема имперского штурмовика (в белом цвете).

Новинка обладает мощностью всасывания 10 Вт и поддерживает технологию CycloneForce. Робот-пылесос Samsung POWERbot VR7000 способен проводить очистку вблизи стен и углов. В устройстве реализована технология Visionary Mapping Plus, которая позволяет запоминать конфигурацию дома и находить наиболее быстрые маршруты для очистки поверхности. В то же время функция FullView Sensor 2.0 позволяет устройству чистить предметы домашнего обихода и ценные личные вещи размером около 10 мм.

Новый робот-пылесос Samsung POWERbot VR7000 поступит в продажу 5 ноября ограниченным тиражом. Цена версии Stormtrooper (белого цвета) составляет $699. За модификацию Darth Vader (чёрного цвета), дополнительно оснащённую модулем Wi-Fi и пультом дистанционного управления, предстоит заплатить уже $799.

Источник: Engadget