Samsung создала специальную версию смартфона Galaxy S20 Tactical Edition для нужд армии





Samsung анонсировала выпуск ещё одной версии смартфона Galaxy S20. Модификация Galaxy S20 Tactical Edition ориентирована на применение военными и обещает, что это будет «готовый к заданиям военный смартфон».

Несмотря на грандиозный военный брендинг, фактически смартфон Galaxy S20 Tactical Edition не предлагает каких-либо кардинальных изменений. Это всё тот же Galaxy S20 с некоторыми дополнительными программными функциями и опциями безопасности в прочном корпусе Juggernaut. С аппаратной точки зрения, Samsung Galaxy S20 Tactical Edition имеет идентичные спецификации. Устройство оснащено 6,2-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Snapdragon 865, оперативной памятью объёмом 12 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 ГБ. Также предлагаются тройная основная камера и поддержка 5G.

Вместе с тем, по словам Samsung, Tactical Edition «обслуживает уникальные потребности военных операторов», предлагая дополнительные программные функции. К ним относятся режим ночного видения, который отключает дисплей, чтобы не ослепить глаза пользователя при ношении очков ночного видения, и возможность разблокировать телефон, когда он находится в ландшафтной ориентации. Дополнительно упоминается так названный «режим невидимости», который обещает «отключить LTE и заглушить всё радиочастотное вещание для полной автономной связи». По описанию это очень похоже на переименованный «Режим полёта».

Вместе с тем, Samsung рассказывает военным пользователям о полезности DeX. Компания утверждает, что режим эмуляции ПК означает, что «операторы могут использовать устройство для составления отчётов, обучения или планирования миссии, находясь в транспортном средстве или возвращаясь на базу».

В попытке заинтересовать военных, Samsung также полагается на свою систему обеспечения безопасности Knox, оснащённую системой двойного шифрования DualDAR, которая отвечает различным стандартам безопасности правительства США для защиты данных. Но это не особо отличается от того, что уже предлагается для потребительских и корпоративных версий Galaxy S20.

Смартфон Samsung Galaxy S20 Tactical Edition не поступит на потребительский рынок. Его планируется распространять через «избранных партнеров по IT-каналам», начиная с третьего квартала этого года. Однако точная дата выпуска и ориентировочная цена данного устройства пока не сообщаются.

Источник: The Verge