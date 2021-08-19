Samsung уберет рекламу из стандартных приложений на своих смартфонах до конца года

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Samsung подтвердила, что перестанет показывать рекламу в стандартных мобильных приложениях на своих смартфонах Galaxy. Это следует из заявления главы мобильного подразделения Ро Тхэ Муна, сделанном на внутреннем собрании, сообщает Yonhap.

Представитель Samsung подтвердил эти планы The Verge.

«Samsung приняла решение прекратить рекламу в стандартных приложениях, включая Samsung Weather, Samsung Pay и Samsung Theme. Обновление [One UI] будет готово к концу этого года». из заявления Samsung

В Samsung подчеркнули, что стремятся предоставить клиентам наилучшие впечатления с учетом их потребностей и желаний.

«Нашим приоритетом является предоставление нашим потребителям инновационных мобильных решений с учетом их потребностей и желаний. Мы ценим отзывы наших пользователей и по-прежнему стремимся предложить им наилучшие впечатления от наших продуктов и услуг Galaxy». из заявления Samsung

Точная дата выхода обновления One UI, которое отключит рекламу в стандартных приложениях, пока неизвестна. Ранее Samsung неоднократно критиковали за показ рекламы в стандартных приложениях. Сайт 9to5Google опубликовал подборку показательных скриншотов с рекламой в стандартных приложениях на смартфонах Samsung.