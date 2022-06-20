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Samsung ViewFinity S8 — 4K-мониторы для создателей контента «не за все деньги мира»

Samsung ViewFinity S8 — 4K-мониторы для создателей контента «не за все деньги мира»

Samsung Electronics после обновления линейки игровых мониторов Odyssey в 2022 году обратила внимание на представителей творческих профессий, создающих контент — именно им в первую очередь производитель адресует модели ViewFinity S8, которые предлагают неплохие характеристики по приемлемой цене. Серия включает две модели с экранами IPS LCD диагональю 27 и 32 дюймов они предлагают поддержку 4K (3840 x 2160 пикселей), точное воспроизведение цветов, матовое покрытие и профессиональную заводскую калибровку и при этом стоят существенно дешевле $1000.

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Целевая аудитория новинок художники, дизайнеры, фотографы, операторы видеомонтажа, для которых важна точность воспроизведения цвета. К общим чертам ViewFinity (название серии образовано слиянием отдельных слов «View» и «Infinity») относится охват 98% цветовой гаммы DCI-P3 и поддержка одного миллиарда цветов (вероятно, используются 8-битные матрицы с FRC, а не полноценные 10-битные панели), сертификат Pantone, подтверждающий точность цветовоспроизведения, и заводскую калибровку.

32-дюймовый вариант имеет сертификат VESA Display HDR 600, что, среди прочего, гарантирует яркость 600 нит, тогда как более компактная 27-дюймовая модель соответствует спецификациям базового VESA DisplayHDR 400.

Подставка позволяет регулировать угол наклона и высоту монитора, менять ориентацию с книжной на альбомную и наоборот, а благодаря креплению VESA монитор можно повесить на стену.

Дисплеи также можно использовать в качестве док-станции все-в-одном для настольных компьютеров или ноутбуков. На панели есть разъем USB-C, поддерживающий зарядку других устройств мощностью до 90 Вт и передачу данных через адаптер Ethernet over USB.

Также в описании упоминаются сертификаты Intelligent Eye Care от TUV Rheinland, Energy Star, EPEAT и TCO. Во всех моделях поддерживается функция защиты глаз Adaptive Picture, автоматически регулирующая яркость и цветовую температуру в зависимости от освещения, режим защиты для уменьшения излучения синего света, и технология Flicker Free, устраняющая мерцание на экране.

Более доступной по цене компактная 27-дюймовая модель — эквивалент $557 на домашнем рынке Южной Кореи. 32-дюймовая модель оценивается в эквивалент в $634. Глобальные продажи мониторов ViewFinity S8 в 2022 году начнутся в конце июня 2022 года.

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