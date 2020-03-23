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Samsung выбила Apple из первой тройки поставщиков процессоров для смартфонов

Samsung выбила Apple из первой тройки поставщиков процессоров для смартфонов

Samsung выбила Apple из первой тройки поставщиков процессоров для смартфонов


Аналитики Counterpoint Research поделились результатами свежего исследования по рынку смартфонов за весь 2019 год, выполненного в несколько необычном разрезе. Они выяснили расстановку сил среди поставщиков мобильных SoC для смартфонов.

Главное — подразделение Samsung, выпускающее SoC Exynos, вошла в тройку крупнейших поставщиков процессоров для смартфонов по итогам 2019 года, сместив Apple на четвертое место. Благодаря хорошим продажам в Северной Америке и Индии доля Samsung выросла в годовом выражении на 2,2%, достигнув 14,1%. В то же время Apple за год потеряла 0,5% рынка и финишировала четвертой с долей 13,1%.

Лидерами рынка по-прежнему остаются Qualcomm и MediaTek, которым принадлежит 33,4% и 24,6% рынка соответственно. Замыкает пятерку Huawei. Что интересно, в первой пятерке только Samsung и Huawei показали рост продаж.

Samsung использует Exynos не только в своих смартфонах, но и продает сторонним производителям. В частности, чипы Exynos можно встретить в моделях Meizu и Vivo.

Будет интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация в этом году, учитывая, что Samsung решила больше использовать SoC MediaTek в моделях нижнего и среднего уровня, а OnePlus, давний клиент Qualcomm, выбрала чипсеты MediaTek Dimensity для модели OnePlus 8 Lite.

Остается добавить, что в конце прошлого года Samsung приняла решение отказаться от разработки собственных ядер для мобильных платформ Exynos и использовать по лицензии обычные ядра ARM. В то же время Samsung заключила партнерство c AMD, планируя лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах для мобильных устройств.

Источник: GSM Arena

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