Samsung выбила Apple из первой тройки поставщиков процессоров для смартфонов

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Аналитики Counterpoint Research поделились результатами свежего исследования по рынку смартфонов за весь 2019 год, выполненного в несколько необычном разрезе. Они выяснили расстановку сил среди поставщиков мобильных SoC для смартфонов.

Главное — подразделение Samsung, выпускающее SoC Exynos, вошла в тройку крупнейших поставщиков процессоров для смартфонов по итогам 2019 года, сместив Apple на четвертое место. Благодаря хорошим продажам в Северной Америке и Индии доля Samsung выросла в годовом выражении на 2,2%, достигнув 14,1%. В то же время Apple за год потеряла 0,5% рынка и финишировала четвертой с долей 13,1%.

Лидерами рынка по-прежнему остаются Qualcomm и MediaTek, которым принадлежит 33,4% и 24,6% рынка соответственно. Замыкает пятерку Huawei. Что интересно, в первой пятерке только Samsung и Huawei показали рост продаж.

Samsung использует Exynos не только в своих смартфонах, но и продает сторонним производителям. В частности, чипы Exynos можно встретить в моделях Meizu и Vivo.

Будет интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация в этом году, учитывая, что Samsung решила больше использовать SoC MediaTek в моделях нижнего и среднего уровня, а OnePlus, давний клиент Qualcomm, выбрала чипсеты MediaTek Dimensity для модели OnePlus 8 Lite.

Остается добавить, что в конце прошлого года Samsung приняла решение отказаться от разработки собственных ядер для мобильных платформ Exynos и использовать по лицензии обычные ядра ARM. В то же время Samsung заключила партнерство c AMD, планируя лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах для мобильных устройств.

Источник: GSM Arena