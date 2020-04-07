Samsung выпустила очередное обновление для Galaxy S20, улучшающее работу камеры





В прошлом месяце компания Samsung выпустила обновление для смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra с чипсетом Exynos SoC, которое улучшает работу автофокуса камеры. Но этого, судя по всему, оказалось недостаточно.

Корейский технологический гигант подготовил к выпуску очередное обновление прошивки для своей флагманской линейки смартфонов, оно приносит на устройства апрельские исправления безопасности, а также очередной раз улучшает работу камеры. Данное обновление призвано снова улучшить работу системы автоматической фокусировки, доработать функцию HDR, а также оптимизировать анимацию перехода.

Данное обновление для Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra уже доступно в Китае. Как и во всех случаях выпуска обновлённых версий прошивки, распространение на различные устройства и в разных регионах может заметно отличаться по времени. Так что некоторым пользователям оно всё ещё может быть недоступно.

Источник: gsmarena