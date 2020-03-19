Samsung выпустила обновление для Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra с чипсетом Exynos SoC, которое улучшает работу автофокуса

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С момента запуска линейки флагманских смартфонов Galaxy S20 компания Samsung заявляла, что работает над обновлениями, призванными исправить некоторые обнаруженные программные проблемы. Одной из наиболее существенных среди них является медленная и часто ненадёжная работа автофокуса камер. Особенно это проблема распространена на модели Galaxy S20 Ultra.

Наконец компания сдержала своё обещание и выпустила обновления прошивки для своих смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Оно принесло улучшенное приложение Camera, которое было обновлено до версии 10.0.01.98. В новом приложении существенно улучшена работа автофокуса.

Сборка обновления с улучшенной работой автофокуса имеет кодовое обозначение G98xxXXU1ATCH, где «xx» будет отличаться в зависимости от конкретной модели смартфона. Важно отметить, что на данный момент это обновление предназначено только для тех модификаций Galaxy S20, которые используют собственный чипсет Samsung Exynos. Пока не уточняется, когда выйдет соответствующее обновление и для устройств на базе процессора Snapdragon 865.

Samsung уже приступила к распространению обновления G98xxXXU1ATCH по воздуху, так что оно должно появиться на устройствах пользователей в ближайшие дни.

Источник: gsmarena