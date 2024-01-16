Samsung и LG начали производство OLED-панелей для Apple iPad Pro. Готовые планшеты начнут продаваться в апреле

OLED-дисплеи для обеих моделей iPad Pro следующего поколения от Apple начинают производиться на мощностях Samsung Display и LG Display, они должны успеть для продажи готовых планшетов в апреле.

По информации корейского издания The Elec, LG Display недавно начала производство тонкопленочных транзисторов (TFT) для новых 13-дюймовых дисплеев iPad Pro, тогда как Samsung на этой неделе запустит собственное TFT-производство для нового 11-дюймового iPad Pro.

Ожидается, что готовые 11-дюймовые и 13-дюймовые OLED-дисплеи iPad Pro поступят в массовое производство примерно в марте, чтобы успеть до запланированного на апрель релиза, передает MacRumors. Аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что ожидает запуск новых моделей iPad Pro во втором квартале 2024 года, который продлится с апреля по июнь.

OLED-дисплеи в первый раз появятся в линейке iPad. Apple их для iPhone и Apple Watch, но более крупные OLED-экраны стоят дороже. По сравнению со светодиодами (LED) или miniLED, органические светодиоды OLED обеспечивают более глубокий черный цвет и более яркие цвета.

Прогноз поставки OLED iPad Pro от Apple на этот год уменьшился до 8 млн единиц по сравнению с 10 млн единиц, как прогнозировалось на 2024 год. В прошлом году Apple не выпустила ни одной новой модели iPad, поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли отложенный спрос компенсировать относительно низкие продажи всего ассортимента техники Apple. Ожидается, что дисплеи будут втрое дороже используемых в iPhone, что может привести к значительно более высоким ценам для покупателей.

Ожидается, что наряду с новыми дисплеями, модели iPad Pro будут оснащены процессором Apple M3, дебютировавшим в новых моделях MacBook Pro в прошлом году. M3 построен по 3-нм технологии и должен обеспечить заметное улучшение графической производительности по сравнению с чипом M2, который сейчас используется в iPad Pro.

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