Samsung заняла 49% украинского рынка смартфонов в прошлом квартале — это вдвое больше, чем год назад

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как мы узнали из недавнего отчета аналитиков Counterpoint Research, десятка самых продаваемых смартфонов 2019 года представлена моделями Apple iPhone и Samsung Galaxy. Издание The Korea Herald, ссылаясь на данные все той же аналитической компании Counterpoint Research, отдельно выделило успехи Samsung на рынке Европы.

По данным источника, в четвертом квартале 2019 года Samsung сумела нарастить свою долю на европейском рынке смартфонов на 2 процентных пункта — до 27%.

Что еще интереснее, сильнее всего южнокорейский производитель преуспел на украинском рынке: здесь компания вышла на впечатляющие 49%, что почти вдвое превышает показатель годичной давности. Иными словами, почти половину всех смартфонов на украинский рынок в четвертом квартале 2019 года отгрузила Samsung.

Впрочем, далеко не везде Samsung оказалась столь же успешна, как в Украине и Европе в целом. На Ближнем Востоке и Африке доля Samsung снизилась с 22% до 20%, в Центральной и Южной Америки — с 36% до 34%, а в Северной Америке — с 22% до 20%.

Буквально вчера мы делились статистикой продаж Киевстар, указывающей, что Samsung Galaxy A6 наряду с Xiaomi Redmi 6A/7 стал самым популярным смартфоном в розничной сети оператора.

Источник: The Korea Herald