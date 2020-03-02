Либо Apple iPhone, либо Samsung Galaxy. Counterpoint Research назвали десять самых продаваемых смартфонов 2019 года





Смартфоны компаний Apple и Samsung являются наиболее продаваемыми устройствами 2019 года, об этом свидетельствуют данные отчёта Counterpoint Research. Отмечается, что среди десяти наиболее продаваемых смартфонов девять устройств были представлены под брендами Apple или Samsung. Единственным исключением в десятке стала лишь модель Oppo A5, занявшая пятое место.

Безоговорочным лидером является iPhone XR, на долю которого приходится 3% всех продаж смартфонов в 2019 году. Второе место заняла модель iPhone 11 с показателем 2,1% доли рынка. Лучшим среди Android-смартфонов оказался Samsung Galaxy A50, который занял третью строчку общего рейтинга с показателем 1,8%. За ним следуют Galaxy A10 (1,7%) и Oppo A5 (1,3%). Четыре из пяти оставшихся позиций в ТОП-10 приходятся на различные модели iPhone.

Не менее интересной является информация о предпочтениях пользователей с учётом места их проживания. Например, в Северной Америке смартфоны Apple полностью заняли ТОП-5 позиций. В Европе устройства iPhone уже занимают только две верхние позиции среди самых продаваемых смартфонов. В большинстве других регионов лидерство удерживают смартфоны Samsung. Так, устройства этого бренда занимают большинство позиций в ТОП-5 в странах Европы, Латинской Америки, Среднего Востока, Африки и в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Неудивительно, что единственным местом, где Apple и Samsung не смогли занять верхние строчки рейтинга, был Китай. Oppo, Vivo и Huawei доминирует в родной стране.

Хотя этот рейтинг соответствует оценкам доли рынка, он не полностью отражает рынок. Дело в том, что такие компании, как Huawei, Xiaomi и BBK (которой принадлежат бренды Oppo, Vivo, Realme и OnePlus), часто добиваются хороших результатов. Но их продажи смартфонов, как правило, распределяются между многими моделями, а не несколькими избранными устройствами. Потому в общем объёме продаж бренд может иметь большой вес, но его отдельные модели не демонстрируют выдающихся результатов. Тем не менее, это показало отсутствие разнообразия на рынке, и в Counterpoint Research предупреждают, что, по-видимому, происходит «консолидация» рынка, когда всё меньше и меньше производителей смартфонов пользуются успехом. Это может быть проблемой для тех пользователей, которые стремятся к выбору устройства, особенно если они проживают в регионе, где доминирует один бренд.

Источник: Engadget