Samsung запатентовал «обратную челку» для смартфонов, которая выносит фронтальную камеру и другие модули за пределы матрицы





Элегантно решить проблему размещения фронтальной камеры в безрамочном смартфоне не удалось еще ни одному производителю. В Apple до сих пор используют «челку» (хотя в моделях 2020 года возможно улучшение ситуации), а в Samsung предложили сразу несколько вариаций вырезов в матрице, дав им собственные имена Infinity-V, Infinity-U и Infinity-О. При этом корейские дизайнеры не оставляют попыток придумать еще более удачный вариант, запатентовав так называемую «обратную челку».

Собственно, изображение из патентной заявки полностью раскрывает задумку разработчиков Samsung. Все необходимые модули предлагается вынести за пределы дисплея, благодаря чему в матрице не придется делать отверстия, вырезы и челки. Естественно, у решения есть и недостатки — нетипичная форма корпуса и увеличение его габаритов. Впрочем, оценить красоту этого решения можно будет только на реальном устройстве, так как рендеры не раскрывают истинной ситуации.

Напомним, что ранее аналогичное решение запатентовала китайская компания Xiaomi, однако судя по изображениям, их решение выглядит менее удачно.

Источник: GSMarena