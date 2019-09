По слухам, iPhone 2020 года лишатся «челки» за счет размещения камеры и датчиков в верхней части окантовки дисплея

Признанный эксперт по устройствам Apple Минг-Чи Куо заявил на этой неделе, что смартфоны iPhone 2020-го модельного года будут похожи на iPhone 4. Естественно, речь идет о дизайне боковин и задней крышки, так как представить себе современный смартфон с рамками подобной площади просто нереально.

Впрочем, по данным еще одного источника слухов Бена Гескина, уже в следующем году Apple может вовсе избавиться от «челки» за счет более плотной компоновки соответствующих элементов.

Автор даже разместил рендер такого варианта у себя в твиттере, отметив, что по его данным именно так выглядит один из ранних прототипов 6,7-дюймового iPhone следующего поколения, в котором Face ID, TrueDepth, динамик, датчики и другие элементы поместились в достаточно тонкой окантовке экрана.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty

— Ben Geskin (@BenGeskin) September 26, 2019