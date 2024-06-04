Samsung заранее подал в суд на Oura, чтобы избежать патентных споров по Galaxy Ring

Samsung не ждет, пока Oura подаст какие-либо иски из-за патентных претензий в отношении ее будущего умного кольца. Вместо этого корейская компания заранее подала собственный иск против Oura, требуя «декларационного решения» и утверждая, что Galaxy Ring не нарушает 5 патентов Oura.

В иске утверждается, что компания Oura имеет обыкновение подавать патентные иски против конкурентов на основе «функций, общих практически для всех умных колец». В частности, иск ссылается на датчики, электронику, батареи и оценки на основе показателей, собранных с датчиков. В иске перечислены случаи, когда Oura подала в суд на таких конкурентов, как Ultrahuman, Circular и RingConn, иногда еще до того, как они даже вышли на рынок США.

По этим причинам Samsung ожидает, что станет следующей мишенью для иска Oura. Вскоре после анонса Galaxy Ring компания Oura направила незапланированное заявление многим издателям, рассказывая о силе своего портфолио интеллектуальной собственности и отмечая, что она имеет «100 выданных патентов, 270 патентных заявок, ожидающих рассмотрения, и более 130 зарегистрированных торговых марок». В иске также цитируется интервью CNBC с генеральным директором Oura Томом Хейлом, в котором он сказал, что компания будет внимательно следить за Samsung Galaxy Ring и «примет надлежащие меры». Samsung продолжает цитировать несколько других случаев, когда Хейл и другие руководители Oura рекламировали силу портфолио интеллектуальной собственности компании — и тот факт, что она готова принять меры для защиты своих патентов.

Oura пока что не прокомментировала этот иск.

Иск также содержит несколько интересных фактов о будущем устройстве Galaxy Ring. Отмечается, что разработка аппаратного обеспечения была завершена в середине мая, массовое производство запланировано на середину июня, и ожидается, что он выйдет на рынок США «примерно в августе этого года». Иск также содержит снимок экрана приложения Samsung Health, на котором показана функция Energy Score на основе таких показателей, как сон, активность, частота сердечных сокращений и вариабельность частоты сердечных сокращений.

Источник: The Verge