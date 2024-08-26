Новости Технологии 26.08.2024 в 10:40 comment views icon

Саурон одобряет: умное кольцо Apple будет управлять всеми электронными устройствами

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Андрій Русанов

Автор сайта

Саурон одобряет: умное кольцо Apple будет управлять всеми электронными устройствами

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Новый патент Apple описывает функции будущего умного кольца компании. «Кольцевое устройство» (ring device) будет управлять электроникой и гаджетами.

Согласно патентной заявке, опубликованной Патентным ведомством США (USPTO), кольцо можно настроить для управления несколькими электронными устройствами в среде пользователя. Речь идет не только о технике Apple, но и о различных бытовых и офисных устройствах.

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«Например, кольцевое устройство и/или хост-устройство могут хранить … карту кухни с расположением различных кухонных приборов, карту офиса с расположением настольного компьютера, офисного динамика и офисной лампы, карта спальни с расположением лампы, портативного компьютера и динамика для спальни и т.д.», — говорится в заявке.

Apple не уточняет, как именно будет происходить управление. Известно, что кольцо будет понимать жесты и другие данные, связанные с расположением тела пользователя. В документе говорится о датчиках, которые позволят следить за телом. Также кольцо может получить микрофон.

https://appleinsider.com/articles/24/08/22/apple-ring-research-points-to-dozens-of-uses-far-beyond-health-monitoring

«Во время работы сопутствующего устройства пользователь может вводить данные в форме жестов, прикосновения, нажатия, голосового ввода, указательного ввода, ввода взглядом, других способов ввода, касающихся положения тела пользователя (например, расположение, ориентация и движение одного или нескольких пальцев и/или других частей тела) и/или других».

Компания утверждает, что устройства будут находиться в немедленной доступности для пользователя. Из-за постоянного ношения «кольцевое устройство можно легко приблизить к меткам связи ближнего поля в среде пользователя» — то есть, возможны какие-то действия при приближении к другим устройствам. Также есть слайд, где кольцо каким-то образом используется во время ввода текста на клавиатуре.

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Саурон схвалює: розумне кільце Apple керуватиме всіма електронними пристроями

Пользователь не будет ограничен одним кольцом: «Устройства можно носить на любом или всех пальцах пользователя (например, указательный палец, указательный палец и большой палец, три пальца пользователя на одной из рук пользователя, некоторые или все пальцы на обеих руках и т. Д.)».

Следует понимать, что не все перечисленные функции точно будут в устройстве. Обычно подобные патентные заявки охватывают самый широкий спектр возможностей. Впрочем, можно понять, как Apple будет позиционировать кольцо и что оно будет делать.

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Источник: Apple Insider

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