Новости Технологии 23.08.2024 в 14:41 comment views icon

Кольцо-одноразка за $400. В iFixit говорят, что Samsung Galaxy Ring не подлежит ремонту

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Кольцо-одноразка за $400. В iFixit говорят, что Samsung Galaxy Ring не подлежит ремонту

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Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность умного кольца Samsung и предоставили неутешительные выводы.

«Кольцо на 100% одноразовое, как и Buds3, которые только что выпустила Samsung. Виновники? Литий-ионные батареи».

Аккумулятор имеет конечный срок службы (его трудно определить точно, но обычно химический состав, который используется в батареях потребительского класса, должен обеспечить по крайней мере 400 циклов использования), а после завершения заменить его в Samsung Galaxy Ring невозможно. В iFixit говорят, что полная разборка устройства приведет к его повреждению (собственно, та же ситуация, что и с кольцами Oura).

Кільце-одноразка за $400. В iFixit кажуть, що Samsung Galaxy Ring не підлягає ремонту

Galaxy Ring — это первое умное кольцо Samsung, которое позиционируют как удобную замену наручным фитнес-трекерам или часам с ИИ-функциями для отслеживания здоровья. Одно из преимуществ Galaxy Ring — возможность его использования с любым смартфоном на базе Android (а не только с Samsung)

Кольцо также поддерживает управление жестами, о которых компания не упоминала на презентации, а также не предлагает дополнительную подписку (фактически вы один раз заплатили за устройство и можете использовать его, пока оно не потребует ремонта).

Samsung показала Galaxy Ring: смарт-кольцо с ИИ-анализом здоровья за $400

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