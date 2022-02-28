СБУ блокували сайт, який допомагав загарбницький артилерії. Він позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі

Поки хлопці та дівчата на передовій відбивають сили окупанта, в тилу кіберфахівці роблять усе, що б спростити життя нашим захисникам.

Відтак, було виявлено вебсайт, який надавав ворожій артилерії та авіації розвіддані для бомбардування військових об’єктів на Українських землях.

Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами і тд. Повідомляє Служба Безпеки України.

Кіберфахівці припинили роботу вебресурсу остаточно, та якщо у вас буде інформація, що сайт відновив роботу, або ж щодо інших підозрілих вебресурсів, обов’язково повідомляйте ЗМІ або СБУ у соцмережах та на гарячу лінію.