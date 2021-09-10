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СБУ, МОН та Мінцифри запідозрили багатомільйонну корупційну змову на ноутбуках для вчителів

СБУ, МОН та Мінцифри запідозрили багатомільйонну корупційну змову на ноутбуках для вчителів

СБУ, МОН та Мінцифри запідозрили багатомільйонну корупційну змову на ноутбуках для вчителів


Служба безпеки України, Міністерство освіти та науки і Міністерство цифрової трансформації України запідозрили корупційну змову під час проведення тендерів на ноутбуки для вчителів.

Усі тендери направлені на перевірку документів. Експертиза буде проведена впродовж 7 днів. Водночас тендери залишаються активними.

«Стало відомо, що шахраї, називаючись представниками членів Уряду, почали домовлятися про розподіл по регіонах переможців закупівель із подальшим отриманням “відкатів”» — зазначили в Мінцифри.

Більше інформації про корупційну змову буде повідомлено під час брифінгу, який відбудеться 13 вересня 2021 року в 10:00. У заході візьмуть участь Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ Ілля Вітюк та заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

Нагадаємо, що субвенція “Ноутбук кожному вчителю” — це ініціатива, яка допоможе забезпечити технікою вчителів по всій країні. На неї виділені 980 мільйонів гривень із держбюджету. Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним.

Усього в рамках державної субвенції МОН розраховує закупити для вчителів понад 60 тис. ноутбуків за очікуваної вартості у 20 тис. грн за одиницю техніки. Як повідомляється на сайті Мінцифри, така вартість «була розрахована за результатами консультацій із вендорами після аналізу ринку та є гарантією того, що комп’ютери будуть високої якості».

Джерело: Мінцифри

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