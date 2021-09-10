СБУ, МОН та Мінцифри запідозрили багатомільйонну корупційну змову на ноутбуках для вчителів





Служба безпеки України, Міністерство освіти та науки і Міністерство цифрової трансформації України запідозрили корупційну змову під час проведення тендерів на ноутбуки для вчителів.

Усі тендери направлені на перевірку документів. Експертиза буде проведена впродовж 7 днів. Водночас тендери залишаються активними.

«Стало відомо, що шахраї, називаючись представниками членів Уряду, почали домовлятися про розподіл по регіонах переможців закупівель із подальшим отриманням “відкатів”» — зазначили в Мінцифри.

Більше інформації про корупційну змову буде повідомлено під час брифінгу, який відбудеться 13 вересня 2021 року в 10:00. У заході візьмуть участь Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ Ілля Вітюк та заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

Нагадаємо, що субвенція “Ноутбук кожному вчителю” — це ініціатива, яка допоможе забезпечити технікою вчителів по всій країні. На неї виділені 980 мільйонів гривень із держбюджету. Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним.

Усього в рамках державної субвенції МОН розраховує закупити для вчителів понад 60 тис. ноутбуків за очікуваної вартості у 20 тис. грн за одиницю техніки. Як повідомляється на сайті Мінцифри, така вартість «була розрахована за результатами консультацій із вендорами після аналізу ринку та є гарантією того, що комп’ютери будуть високої якості».

Джерело: Мінцифри