SBUDNIC: студенты Браунского университета создали кубсат с CPU за $20, 48 батарейками АА и 3D-парусом, который поможет аппарату быстро сойти с орбиты

Студенты и преподаватели Браунского университета разработали проект SBUDNIC (абревиатура имен участников и упоминание советского «Спутника-1»), который призван уменьшить затраты на создание спутников и количество космического мусора на орбите.
Аппарат имеет размеры примерно 10x10x34,05 см и обеспечивает изображение низкого разрешения с орбиты. Общий бюджет проекта составляет около $10 000, а необходимые для спутника компоненты можно найти в обычном строительном магазине. Кубсат разработан в сотрудничестве с Институтом загрязнения атмосферы Национального исследовательского совета и при поддержке итальянской аэрокосмической компании D-Orbit, AMSAT-Италия, Римского университета La Sapienza и консорциума космических грантов NASA в Род-Айленде.
Процессор, управляющий спутником – это Arduino Nano BLE за $20. В целом вся система управления, включая CPU и материнскую плату, обойдется в $175. Специальное радио-дополнение обеспечивает связь, а 48 батареек АА – питание. Высоту контролирует парус, напечатанный на 3D-принтере, который обеспечит быстрый и легкий выход спутника с орбиты, чтобы он не превратился в космический мусор.
Инженеры проекта подсчитали, что большинство спутников даже после завершения работы остаются на орбите еще десятилетиями, увеличивая количество космического мусора — SBUDNIC, запущенный на ракете SpaceX Falcon 9 в мае прошлого года, уйдет с орбиты в течение следующих 5 лет.
После развертывания на высоте примерно 520 километров – значительно выше орбиты Международной космической станции – парус SBUDNIC открылся, как зонтик, и, согласно начальным данным, помогает спутнику быстрее двигаться обратно на Землю.
«В данных отслеживания можно заметить, что мы находимся заметно ниже других спутников и ускоряемся от них», — говорят исследователи.
- По данным NASA по состоянию на май 2021 года датчики глобальной сети космического наблюдения (SSN) Министерства обороны США отслеживают более 27 000 фрагментов орбитального мусора, однако его общее количество значительно больше — некоторые обломки слишком маленькие и их трудно зафиксировать. Скорость движения мусора, как и скорость космических аппаратов, чрезвычайно высока (примерно 25 300 км/ч на низкой околоземной орбите), поэтому столкновение даже с крошечным кусочком может создать большие проблемы для спутников или космических кораблей.
Это уже второй кубсат, разработанный и построенный студентами Брауна, отправленный на орбиту за последние годы. Предыдущий спутник под названием EQUiSat совершил 14 000 оборотов вокруг Земли, прежде чем завершить свою миссию и сгореть после повторного входа в атмосферу в конце 2020 года.
Источник: Brown