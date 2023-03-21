SBUDNIC: студенты Браунского университета создали кубсат с CPU за $20, 48 батарейками АА и 3D-парусом, который поможет аппарату быстро сойти с орбиты

Студенты и преподаватели Браунского университета разработали проект SBUDNIC (абревиатура имен участников и упоминание советского «Спутника-1»), который призван уменьшить затраты на создание спутников и количество космического мусора на орбите.

Аппарат имеет размеры примерно 10x10x34,05 см и обеспечивает изображение низкого разрешения с орбиты. Общий бюджет проекта составляет около $10 000, а необходимые для спутника компоненты можно найти в обычном строительном магазине. Кубсат разработан в сотрудничестве с Институтом загрязнения атмосферы Национального исследовательского совета и при поддержке итальянской аэрокосмической компании D-Orbit, AMSAT-Италия, Римского университета La Sapienza и консорциума космических грантов NASA в Род-Айленде.

Процессор, управляющий спутником – это Arduino Nano BLE за $20. В целом вся система управления, включая CPU и материнскую плату, обойдется в $175. Специальное радио-дополнение обеспечивает связь, а 48 батареек АА – питание. Высоту контролирует парус, напечатанный на 3D-принтере, который обеспечит быстрый и легкий выход спутника с орбиты, чтобы он не превратился в космический мусор.

Инженеры проекта подсчитали, что большинство спутников даже после завершения работы остаются на орбите еще десятилетиями, увеличивая количество космического мусора — SBUDNIC, запущенный на ракете SpaceX Falcon 9 в мае прошлого года, уйдет с орбиты в течение следующих 5 лет.

После развертывания на высоте примерно 520 километров – значительно выше орбиты Международной космической станции – парус SBUDNIC открылся, как зонтик, и, согласно начальным данным, помогает спутнику быстрее двигаться обратно на Землю.

«В данных отслеживания можно заметить, что мы находимся заметно ниже других спутников и ускоряемся от них», — говорят исследователи.

По данным NASA по состоянию на май 2021 года датчики глобальной сети космического наблюдения (SSN) Министерства обороны США отслеживают более 27 000 фрагментов орбитального мусора, однако его общее количество значительно больше — некоторые обломки слишком маленькие и их трудно зафиксировать. Скорость движения мусора, как и скорость космических аппаратов, чрезвычайно высока (примерно 25 300 км/ч на низкой околоземной орбите), поэтому столкновение даже с крошечным кусочком может создать большие проблемы для спутников или космических кораблей.

Это уже второй кубсат, разработанный и построенный студентами Брауна, отправленный на орбиту за последние годы. Предыдущий спутник под названием EQUiSat совершил 14 000 оборотов вокруг Земли, прежде чем завершить свою миссию и сгореть после повторного входа в атмосферу в конце 2020 года.

Источник: Brown