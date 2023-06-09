Seagate переводит HDD большой емкости на технологию магнитно-термической записи (HAMR) – первой выйдет модель на 36 ТБ

Seagate раскрыла некоторые подробности своей дорожной карты в области технологии магнитно-термической записи (HAMR). Первый жесткий диск HAMR от Seagate получит емкость 32 ТБ. Он будет сосуществовать с HDD на 24 ТБ, последним накопителе компании, основанным на перпендикулярной магнитной записи.

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В первом жестком диске HAMR будет использоваться десять пластин емкостью 3,2 ТБ. Следующий накопитель HAMR получит емкость 36 ТБ с помощью пластин по 3,6 ТБ, вслед за ним выйдет HDD на 40 ТБ, укомплектованный по тому же принципу. Компания уже обдумывает жесткие диски на 50 ТБ с пластинами по 5 ТБ, которые уже существуют в лаборатории. Компания не раскрыла сроки запуска накопителей HAMR, но ранее заявляла, что они могут быть выпущены в третьем квартале 2023 года.

Некоторые из жестких дисков Seagate HAMR уже поставляются для бизнеса в составе систем Corvault. Seagate официально не раскрывает их емкость, но говорит о платформе 30 ТБ+.

До начала внедрения устройств HAMR по крайней мере некоторые из крупных поставщиков облачных услуг развернут у себя жесткие диски Seagate емкостью 24 ТБ или 28 ТБ на основе традиционной технологии – это будут последние жесткие диски PMR большой емкости от Seagate.

Источник: Tom;s Hardware