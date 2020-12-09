Сегодня «Киевстару» исполнилось 23 года, за это время оператор вложил в телеком-отрасль Украины $5,4 млрд инвестиций (и другие результаты)





Ровно 23 года назад, 9 декабря 1997 года, прозвучал первый звонок в сети «Киевстар», так что именно сегодня украинский оператор мобильной связи празднует свой 23-ий день рождения. В честь праздника компания решила поделиться интересными фактами и результатами деятельности за этот период.

В пресс-службе отметили, что за более чем двадцать лет работы на украинском рынке оператор стал инициатором многих позитивных изменений как для клиентов, так и для рынка телекоммуникаций. В 1998 году «Киевстар» первым на телеком-рынке Украины начал предоставлять услугу коротких текстовых уведомлений SMS. В 1999 году первым запустил услугу мобильного доступа в интернет — WAP. В 2015 году — первым отменил помегабайтную тарификацию интернет трафика.

А в 2018 и 2020 годах по собственной инициативе передал государству часть своего радиодиапазона 1800 МГц и 900 МГц. Благодаря этому состоялся конкурс на частоты 4G и три мобильных оператора начали предоставлять услуги скоростной передачи данных по новой технологии. Киевстар предоставляет услуги 4G на территории, где проживает 85% жителей Украины и планирует в следующем году увеличить покрытие до 95%.

В 2001 году «Киевстар» обслуживал 1 миллион абонентов, а сейчас — почти 27 миллионов абонентов мобильной и фиксированной связи. Сеть «Киевстар» начиналась с 12 базовых станций, которые работали только в городе Киев. Современная сеть компании включает свыше 38 тысяч базовых станций и 45 тысяч километров волоконно-оптических линий. Информационно-аналитические системы компании ежедневно мониторят свыше 1000 показателей продуктивности сети.

В данный момент Киевстар предоставляет такие высокотехнологичные услуги как Big Data, IoТ, облачные технологии, MobileID, мобильные финансовые сервисы, E-Health, цифровое телевидение, конвергентные услуги, мобильная и фиксированная широкополосная передача данных и др.

«Киевстар» помогает Национальной полиции Украины в поиске детей с помощью мобильной связи, вместе с «Украинской биржей благотворительности» основал проект SMS-благотворительности «Детская надежда», внедрил платформу с онлайн уроками по новым мобильным технологиям для пожилых людей. Во время пандемии COVID-19 Киевстар выделил 50 млн грн для предоставления абонентам бесплатных услуг связи, а также 30 млн грн для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов для медиков, и др. Социальный проект Киевстар «Смартфон для родителей» отмечен самой престижной международной премией в коммуникациях — European Excellence Awards.

В 2020 году Киевстар был признан лучшим работодателем Украины, самым дорогим национальным брендом, телеком-оператором года, крупнейшим плательщиком налогов в телеком отрасли и лидером социальной ответственности. За время своей деятельности телеком оператор привлек свыше $5,4 млрд инвестиций в телеком-отрасль Украины и уплатил в госбюджет налогов и сборов на общую сумму 70 млрд грн.

Источник: Киевстар