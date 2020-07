Сегодня состоится онлайн-презентация Nintendo Direct Mini Partner Showcase, рассказывающая о новинках для консоли Nintendo Switch

Компания Nintendo анонсировала проведение презентации, которая будет проходить в онлайн-формате уже сегодня – 20 июля. В сервисе микроблогов Twitter появилась публикация о запланированном на сегодня мероприятии Nintendo Direct Mini Partner Showcase.

Как видно из названия, данное мероприятие посвящено продуктам партнёров. Причём, впервые в истории трансляций Nintendo Direct она будет посвящена играм партнёров Nintendo: сторонних разработчиков и издателей. Кроме того, компания также поделится некоторыми новыми сведениями о ранее анонсированных играх для Nintendo Switch. Точные сведения об играх, которые будут показаны в рамках сегодняшнего онлайн-мероприятия, пока не разглашаются.

On 7/20 we’ll debut the first #NintendoDirect Mini: Partner Showcase, a series focused on titles from our development & publishing partners. We’ll share a few updates on a small group of previously-announced #NintendoSwitch games. Check out the full video release at 7am PT. pic.twitter.com/GbEbxVL6fD

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 20, 2020