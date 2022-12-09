Еврокомиссия расследует деятельность TikTok – регулятора интересует передача данных граждан ЕС в Китай и реклама, направленная на подростков

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в настоящее время ведется несколько расследований в отношении TikTok. Следствие изучает передачу данных граждан ЕС в Китай и использование таргетированной рекламы, направленной на несовершеннолетних. Следователи стремятся убедиться, что TikTok соответствует Общему регламенту по защите данных (GDPR).

«Практика обработки данных TikTok, в том числе в отношении международной передачи данных, является предметом нескольких текущих разбирательств», — написала Урсула фон дер Ляйен в письме, обнародованном членом Федеральной комиссии по связи США (FCC) Бренданом Карром. — «Это включает в себя расследование ирландской [Комиссией по защите данных] на предмет соблюдения TikTok ряда требований GDPR, в том числе в отношении передачи данных в Китай и обработки данных несовершеннолетних, а также судебные разбирательства в голландских судах (в частности, в отношении целевой рекламы в отношении несовершеннолетних) и передача данных в Китай)».

NEW: The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, confirms that #TikTok’s data transfers are under investigation & object of several ongoing proceedings. This comes after concerns raised by Members of the European Parliament about data access from inside China https://t.co/aWlVl6hnXJ pic.twitter.com/dhOCojKKOW — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 22, 2022

NEW: Concerns about China accessing #TikTok user data continue to mount. Members of the European Parliament have now written the European Commission asking it to address whether EU data has also been accessed from China, stating: “it would be a serious mistake to let it happen” https://t.co/3cD5ZAUAXD pic.twitter.com/imSeOO5VkG — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) August 4, 2022

Фон дер Ляйен ответила на опасения, высказанные членами Европейского парламента по поводу того, что государственные органы Китая потенциально могут получить доступ к данным граждан ЕС в TikTok. Практика работы с данными в приложении уже некоторое время находится в центре внимания ЕС. Ранее в этом году TikTok согласились применять определенные политики относительно рекламы и контента после жалобы, в которой приложение обвинялось в нарушении правил ЕС.

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TikTok испытывает трудности и по другую сторону Атлантики из-за своих методов обеспечения конфиденциальности и безопасности. В прошлом месяце ТикТок отверг обвинения в том, что китайские сотрудники материнской компании ByteDance планировали через приложение отслеживать местонахождение некоторых граждан США.

TikTok переместил данные о пользователях из США в центры обработки данных Oracle на территории страны в попытке урегулировать ситуацию. В августе Oracle подверг проверке модерации контента и алгоритмы TikTok, чтобы убедиться, что они не подвержены манипуляциям со стороны Китая.

Ранее Карр заявил, что TikTok должен быть запрещен в США и призывал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений.

Источник: Engadget