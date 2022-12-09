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Еврокомиссия расследует деятельность TikTok – регулятора интересует передача данных граждан ЕС в Китай и реклама, направленная на подростков

Еврокомиссия расследует деятельность TikTok – регулятора интересует передача данных граждан ЕС в Китай и реклама, направленная на подростков

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в настоящее время ведется несколько расследований в отношении TikTok. Следствие изучает передачу данных граждан ЕС в Китай и использование таргетированной рекламы, направленной на несовершеннолетних. Следователи стремятся убедиться, что TikTok соответствует Общему регламенту по защите данных (GDPR).

«Практика обработки данных TikTok, в том числе в отношении международной передачи данных, является предметом нескольких текущих разбирательств», — написала Урсула фон дер Ляйен в письме, обнародованном членом Федеральной комиссии по связи США (FCC) Бренданом Карром. — «Это включает в себя расследование ирландской [Комиссией по защите данных] на предмет соблюдения TikTok ряда требований GDPR, в том числе в отношении передачи данных в Китай и обработки данных несовершеннолетних, а также судебные разбирательства в голландских судах (в частности, в отношении целевой рекламы в отношении несовершеннолетних) и передача данных в Китай)».

Фон дер Ляйен ответила на опасения, высказанные членами Европейского парламента по поводу того, что государственные органы Китая потенциально могут получить доступ к данным граждан ЕС в TikTok. Практика работы с данными в приложении уже некоторое время находится в центре внимания ЕС. Ранее в этом году TikTok согласились применять определенные политики относительно рекламы и контента после жалобы, в которой приложение обвинялось в нарушении правил ЕС.

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TikTok испытывает трудности и по другую сторону Атлантики из-за своих методов обеспечения конфиденциальности и безопасности. В прошлом месяце ТикТок отверг обвинения в том, что китайские сотрудники материнской компании ByteDance планировали через приложение отслеживать местонахождение некоторых граждан США.

TikTok переместил данные о пользователях из США в центры обработки данных Oracle на территории страны в попытке урегулировать ситуацию. В августе Oracle подверг проверке модерации контента и алгоритмы TikTok, чтобы убедиться, что они не подвержены манипуляциям со стороны Китая.

Ранее Карр заявил, что TikTok должен быть запрещен в США и призывал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений.

TikTok отслеживает даже пользователей, которые никогда не пользовались соцсетью — их данные на сторонних сайтах собирают с помощью специальных маркеров

Источник: Engadget


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