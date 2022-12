Еврокомиссия расследует деятельность TikTok – регулятора интересует передача данных граждан ЕС в Китай и реклама, направленная на подростков

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в настоящее время ведется несколько расследований в отношении TikTok. Следствие изучает передачу данных граждан ЕС в Китай и использование таргетированной рекламы, направленной на несовершеннолетних. Следователи стремятся убедиться, что TikTok соответствует Общему регламенту по защите данных (GDPR).

NEW: The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, confirms that #TikTok’s data transfers are under investigation & object of several ongoing proceedings.

This comes after concerns raised by Members of the European Parliament about data access from inside China https://t.co/aWlVl6hnXJ pic.twitter.com/dhOCojKKOW

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 22, 2022