Сериал «Чернобыль» от HBO вызвал туристический бум — количество посетителей Зоны отчуждения выросло на 30-40%, а в КГГА уже собираются запустить комплексный тур по местам съемок

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Издание Reuters сообщило, что благодаря популярности сериала «Чернобыль» от HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения ЧАЭС вырос на 30-40%.

В частности, представители турфирмы SoloEast заявили, что в мае текущего количество туристов возросло на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест. Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале.

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу. Туры на английском языке в среднем стоят около $100 на одного человека, ежегодно зону посещает более 70,000 туристов, большинство из которых иностранцы.

В свою очередь управление туризма КГГА вместе с представителями бизнеса хочет сделать комплексный тур по местам съемок и событий сериала. Предполагается, что тур стартует в Киеве, где посетителям покажут места, изображенные в сериале, а финалом станет путешествие в Зону отчуждения.

Там проведут экскурсию по улицам Припяти, а затем привезут посетителей к ЧАЭС и в Чернобыль. В данный момент КГГА ведет переговоры и консультации по наполнению такого тура с некоторыми представителями профильных туристических операторов.

Напомним, что пятисерийный сериал «Чернобыль» выходил на канале HBO с 6 мая по 3 июня 2019 года. В данный момент сериал о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году занимает первое место в мировом рейтинге лучших сериалов на IMDb с оценкой 9,6 балла (кстати, последняя серия набрала 9,9 балла).

Источник: Reuters, КГГА