Сериал «Чернобыль» занял первое место в рейтинге лучших сериалов на IMDb с оценкой 9,6 балла

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Рейтинги финальной серии «Игры престолов» на IMDb продолжают падать, опустившись до позорной отметки 4,3 балла, однако к счастью для HBO, канал выпускает не один сериал. Зрители HBO настолько тепло встретили новый сериал «Чернобыль» об аварии на ЧАЭС, что вывели его на первое место в рейтинге лучших сериалов сервиса IMDb с оценкой 9,6 балла.

Интересно, что в первой пятерке рейтинга присутствуют сразу два документальных проекта «Планета Земля» (2006) и «Планета Земля 2» (2016), которые просто не за что критиковать. Далее следуют «Братья по оружию» (2001) и «Во все тяжкие» (2008), а вот фиаско с последним сезоном опустило «Игру престолов» на шестое место с неплохой средней оценкой 9,4 балла.

Последняя серия Chernobyl / «Чернобыль» еще не вышла, она запланирована на 3 июня, после чего в суммарной оценке теоретически возможны изменения. В проекте всего пять серий, только первая получила «низкую» оценку 9,5 баллов, тогда как все остальные — 9,7 балла.

Как вы помните, сериал рассказывает об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий аварии.

Источник: IMDb