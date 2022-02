Сериал The Last of Us от HBO не выйдет в этом году

О том, что сериал по The Last of Us не выйдет в 2022 году сообщил контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс в интервью The Hollywood Reporter.

По его словам, съемки продолжаются и пока рано обсуждать дату премьеры.

«Прямо сейчас в Канаде продолжаются съемки The Last of Us. Дату выхода шоу в эфир мы еще не объявляли. В 2022 году премьеры не будет — они все еще снимают в Калгари. Я полагаю, это будет 2023-й». Кейси Блойс, контент-директор HBO и HBO Max

Свежее заявление контент-директора HBO полностью согласуется с более ранними сообщениями, что съемки телеадаптации The Last of Us будут проходить с июля 2021 года по июнь 2022 года.

Титульные роли в адаптации игры от Naughty Dog — Джоэла и Элли — исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи. В актерский состав также входят Анна Торв, которая играет контрабандистку Тесс, Мерл Дэндридж — актриса озвучки героини в играх вернется к своему персонажу, Сторм Рид — она исполнит роль Райли Абель, лучшей подруги Элли и одного из ключевых персонажей дополнения Left Behind, и Ник Офферман — сыграет роль выжившего Билла, скрывающегося от зараженных вместе со своим партнером Фрэнком (Элли и Джоэл знакомятся с ним в четвертой главе TLoU).

Сценаристами и продюсерами сериала по The Last of Us для HBO выступают Крэйг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog). Пилотный эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда»).

Ранее канадские СМИ сообщили, что бюджет сериала по TLOU превышает 10 миллионов долларов за эпизод. А канадский чиновник заявил, что HBO планирует выделять на шоу 200 миллионов долларов в год и оно может получить целых восемь сезонов.