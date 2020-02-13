Сервис Megogo выпустил обновленную медиаприставку Megogo Box с поддержкой 4K, «тюльпанами» и разблокированным Google Play за 999 грн

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Украинский видеосервис Megogo представил новую медиаприставку Megogo Box с поддержкой 4К и расширенной функциональностью. Продукт ориентирован на пользователей, которые пользуются телевизорами без встроенной функции Smart TV.

Новая версия медиаприставки Megogo Box на базе Android TV, по сравнению с предыдущей моделью, имеет открытый доступ к Google Play, что позволяет устанавливать любые приложения. Помимо стандартных стриминговых сервисов (YouTube, Netflix и т.д.) пользователь получает полный функционал медиасервиса MEGOGO: библиотека из фильмов, сериалов и телеканалов; управление эфиром, в частности, пауза, перемотка, телеархив и т.д.

Модель построена на четырехъядерном процессоре Allwinner H3 (ARM Cortex-A7) с рабочей частотой 1,2 ГГц, объем оперативной памяти составляет 1 ГБ (DDR3), емкость встроенной памяти — 8 ГБ. С помощью HDMI-выхода поддерживается изображение 4K UHD H.265 (2160p) 30 FPS max с кодеком H.265. Приставка оснащена двумя USB-портами, сетевым LAN-портом и модулем Wi-Fi b/g/n/2.4GHz.

Приставка имеет два варианта подключения к телевизору: HDMI V1.4 для современных телевзоров с поддержкой 4K и композитные AV-«тюльпаны» для старых моделей телевизоров.

«Отсутствие Smart-функций на телевизоре уже давно не является препятствием для просмотра популярных видеосервисов. Приставка Megogo Box собрала весь необходимый функционал. Что важно, подключение через выход «тюльпан» значительно расширяет модельный ряд совместимых телевизоров. Устройство достаточно легкое в подключении и имеет простой интерфейс. А доступная цена сможет открыть для большинства ТВ нового поколения», – рассказал Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии MEGOGO.

Кроме самого устройства, в комплект входит пульт дистанционного управления, два типа кабелей подключения, батарейки, сетевой адаптер и инструкция. Стоимость Megogo Box составляет 999 грн. Пользователи, не имеющие подписки на медиасервис, получат в подарок 3 месяца пакета «ТВ и Кино: Оптимальная», а при наличии подписки – 50 баллов лояльности MEGOGO, которые можно обменивать на подарки.

Источник: Megogo