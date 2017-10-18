​MEGOGO​ представил новый фирменный стиль и монобрендовый медиаплеер ​MEGOGO​ BOX, а также анонсировал производство новых типов аудио- и видеоконтента

Развлекательный сервис ​MEGOGO​ ​представил новый фирменный стиль и обновленный​ ​логотип, анонсировал дополнительные ​направления в​ ​производстве​ ​собственного контента и рассказал о монобрендовой​ ​ТВ-приставке ​MEGOGO​ BOX.

Новый ​логотип​ ​MEGOGO​ ​представляет собой ​минималистичную​ ​надпись​ ​в​ ​фирменном бирюзовом​ ​цвете.​ Представители компании отметили, что хотели​ ​оставить преемственность​ ​и​ ​не​ ​делать​ ​кардинальных изменений,​ ​которые​ ​могли ​бы​ ​сбить​ ​с​ ​толку​ ​аудиторию.​ В то же время дизайнеры добавили трехмерную​ ​букву​ ​»М​» как символ​ ​многогранности и универсальности сервиса.

“Наша визуальная​ ​айдентика​ ​строится​ ​на​ ​новом​ ​позиционировании бренда​ ​- персональное​ ​семейное​ ​телевидение.​ ​Мы​ ​универсальные​ ​и подходим​ ​для разных​ ​людей​ ​и​ ​разных​ ​семей.​ ​Нам​ ​важно​ ​было подчеркнуть​ свою универсальность​ ​даже​ ​в​ ​цвете,​ ​потому​ ​выбрали нейтральную​ ​гамму,​ ​которая подходила​ ​бы​ ​и​ ​для​ ​мужской​ ​и​ ​для​ ​женской аудитории,​ ​для​ ​разных​ ​возрастов. Плюс,​ ​мы​ ​не​ ​хотели​ ​быть​ ​похожими​ ​на​ наших​ ​конкурентов,​ ​ведь​ ​одна​ ​из ключевых​ ​функций​ ​айдентики​ ​- выделять​ ​бренд,​ ​делать​ ​его​ ​запоминающимся”, -​ рассказал​ ​директор​ ​по​ ​маркетингу​ ​и​ ​стратегии​ ​MEGOGO​ ​Иван​ ​Шестаков.

В​ ​рамках​ ​грядущих​ ​изменений​ ​MEGOGO​ также ​анонсировал​ ​несколько​ ​новых направлений,​ ​которые​ ​компания​ ​намерена​ ​усиленно​ ​развивать.​ ​Одно​ ​из важнейших​ ​-​ ​собственное​ ​производство​ ​нишевого​ ​и​ ​неформатного контента.

В​ ​ближайших​ ​полгода​ ​сервис​ ​займется​ ​съемками​ ​реалити-шоу;​ ​начнет​ ​выпуск образовательного​ ​контента;​ ​начнет​ ​тестировать​ ​несвойственный для​ ​видео-сервисов​ ​контент​ ​-​ ​аудио​ ​подкасты​ ​для ​мобильных​ ​пользователей​ ​- на​ ​данный​ ​момент​ ​уже​ ​ведется​ ​кастинг ​нарратаров (рассказчиков).​

​“Мы​ ​видим категорию​ ​людей,​ ​жаждущих потреблять​ ​качественный​ ​аудиоконтент (edutainment),​ ​в​ ​особенности,​ когда​ ​они​ ​находятся​ ​в​ ​транспорте,​ ​где​ ​в​ ​среднем городские​ ​жители​ ​проводят​ ​около​ ​1,5-2​ ​часов​ ​ежедневно.​ ​Таким​ ​пользователям мы попробуем​ ​предложить​ ​ряд​ ​интересных​ ​проектов​ ​-​ ​акцент​ ​на историях, особенно​ ​расследованиях,​ ​диалогах,​ ​возможно​ ​ток-шоу”,​ ​-​ ​говорит​ ​Иван Шестаков.

Также​ ​в​ ​MEGOGO​ ​видят​ ​интерес​ ​к​ ​развитию​ ​видеоблогов,​ ​опираясь,​ ​в​ ​частности, на достаточную​ ​популярность​ ​проекта​ ​“Даша​ ​на​ ​волне”.

«Пользовательский контент​ ​качественно​ ​меняется,​ ​многие​ ​видеоканалы​ ​собирают​ ​или​ ​могут собирать​ ​аудиторию​ ​в​ ​сотни​ ​тысяч​ ​человек.​ ​Это​ ​уже​ давно​ ​не​ ​аматорский контент.​ ​MEGOGO​ ​со​ ​своей​ ​экспертизой​ ​и​ ​охватом могут​ ​масштабировать​ ​такой контент.​ ​Все​ ​эти​ ​новые​ ​проекты​ ​мы​ ​будем тестировать​ ​и​ ​смотреть​ ​на​ ​отклик наших​ ​пользователей.​ Мы​ ​строим телевидение​ ​нового​ ​поколения​ ​-​ ​не​ ​такое, каким​ ​мы​ ​его​ ​видим​ ​сейчас,​ ​а такое,​ ​каким​ ​оно​ ​должно​ ​быть​ ​-​ ​без​ ​ограничений, навязанных рудиментарными​ ​методами​ ​доставки​ ​и​ ​пакетирования​ ​контента. Разделение​ ​на​ ​ТВ​ ​и​ ​VOD​ ​мы​ ​считаем​ ​иррациональным​ ​и​ ​давно​ устаревшим.​ ​У ТВ​ ​и​ ​VOD​ ​одни​ ​и​ ​те​ ​же​ ​цели​ ​и​ ​одни​ ​и​ ​те​ ​же​ ​пользователи”,​ ​-​ ​отметил директор​ ​по​ ​маркетингу​ ​и​ ​стратегии​ ​MEGOGO​.

Монобрендовая​ ​ТВ-приставка​ ​(медиаплеер)​ ​MEGOGO BOX​ ​в​ ​Украине появилась нынешним​ ​летом,​ ​в​ ​последующие​ ​полгода-год​ ​она​ ​будет представлена​ ​и​ ​в других​ ​странах​ ​СНГ​ ​и​ ​Балтии.​ ​Данный​ ​продукт​ ​рассчитан на​ ​тех,​ ​кто​ ​все​ ​еще пользуется​ ​традиционными​ ​телевизорами​ ​без​ функции Smart​ ​TV.​ ​Основное​ ​ее преимущество​ ​-​ ​моментальное включение​ ​сервиса​ ​MEGOGO​ ​и быстрый​ ​переход​ ​к​ ​просмотру​ ​контента,​ ​что критично​ ​важно​ ​для​ ​ежедневного использования.​ ​К​ ​тому​ ​же,​ ​первый​ ​год доступа​ ​к​ ​телеканалам​ ​и​ ​премиум библиотеке​ ​фильмов​ ​уже​ ​включена​ ​в стоимость​ ​устройства.​ ​

В​ ​качестве производителя​ ​и​ ​поставщика ​приставок​ ​MEGOGO​ ​BOX была выбрана​ ​Oasis​ ​Media​ ​Systems​ ​LLC​ ​(США).​​ ​Стоимость​ ​приставки​ ​в​ ​Украине​ ​- 2199​ ​грн,​ ​продажи осуществляются​ ​онлайн​ ​на​ ​платформе​ ​MEGOGO,​ ​а​ ​в​ ​скором времени​ устройство​ ​появится​ ​и​ ​на​ ​прилавках​ ​национальных​ ​ритейлеров.

Выпуск​ ​собственных​ ​медиаприставок​ ​–​ ​результат последовательного воплощения​ ​стратегии​ ​бизнеса​ ​MEGOGO​ ​-​ ​шаг​ ​за​ ​шагом​ ​конвертировать интернет-пользователей​ ​в​ ​платящую​ ​аудиторию, которая,​ по​ ​мнению компании​ ​выгоднее​ ​“рекламных” пользователей,​ ​потребляющих​ ​контент​ ​на рекламной​ ​модели,​ ​в​ ​20-30​ ​раз. Отметим, что процесс​ ​имплементации​ ​нового​ ​имиджа​ ​MEGOGO​ ​пройдет​ ​в​ ​несколько этапов и​ ​завершится​ ​в​ ​начале​ ​2018​ ​года.​ ​Этапность​ ​привязана​ ​к​ ​графику выхода новых​ ​релизов​ ​приложений​ ​в​ ​ходе​ ​постепенной​ ​трансформации платформы.

Источник: ​MEGOGO​