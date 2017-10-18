MEGOGO представил новый фирменный стиль и монобрендовый медиаплеер MEGOGO BOX, а также анонсировал производство новых типов аудио- и видеоконтента
Развлекательный сервис MEGOGO представил новый фирменный стиль и обновленный логотип, анонсировал дополнительные направления в производстве собственного контента и рассказал о монобрендовой ТВ-приставке MEGOGO BOX.
Новый логотип MEGOGO представляет собой минималистичную надпись в фирменном бирюзовом цвете. Представители компании отметили, что хотели оставить преемственность и не делать кардинальных изменений, которые могли бы сбить с толку аудиторию. В то же время дизайнеры добавили трехмерную букву »М» как символ многогранности и универсальности сервиса.
“Наша визуальная айдентика строится на новом позиционировании бренда - персональное семейное телевидение. Мы универсальные и подходим для разных людей и разных семей. Нам важно было подчеркнуть свою универсальность даже в цвете, потому выбрали нейтральную гамму, которая подходила бы и для мужской и для женской аудитории, для разных возрастов. Плюс, мы не хотели быть похожими на наших конкурентов, ведь одна из ключевых функций айдентики - выделять бренд, делать его запоминающимся”, - рассказал директор по маркетингу и стратегии MEGOGO Иван Шестаков.
В рамках грядущих изменений MEGOGO также анонсировал несколько новых направлений, которые компания намерена усиленно развивать. Одно из важнейших - собственное производство нишевого и неформатного контента.
В ближайших полгода сервис займется съемками реалити-шоу; начнет выпуск образовательного контента; начнет тестировать несвойственный для видео-сервисов контент - аудио подкасты для мобильных пользователей - на данный момент уже ведется кастинг нарратаров (рассказчиков).
“Мы видим категорию людей, жаждущих потреблять качественный аудиоконтент (edutainment), в особенности, когда они находятся в транспорте, где в среднем городские жители проводят около 1,5-2 часов ежедневно. Таким пользователям мы попробуем предложить ряд интересных проектов - акцент на историях, особенно расследованиях, диалогах, возможно ток-шоу”, - говорит Иван Шестаков.
Также в MEGOGO видят интерес к развитию видеоблогов, опираясь, в частности, на достаточную популярность проекта “Даша на волне”.
«Пользовательский контент качественно меняется, многие видеоканалы собирают или могут собирать аудиторию в сотни тысяч человек. Это уже давно не аматорский контент. MEGOGO со своей экспертизой и охватом могут масштабировать такой контент. Все эти новые проекты мы будем тестировать и смотреть на отклик наших пользователей.
Мы строим телевидение нового поколения - не такое, каким мы его видим сейчас, а такое, каким оно должно быть - без ограничений, навязанных рудиментарными методами доставки и пакетирования контента. Разделение на ТВ и VOD мы считаем иррациональным и давно устаревшим. У ТВ и VOD одни и те же цели и одни и те же пользователи”, - отметил директор по маркетингу и стратегии MEGOGO.
Монобрендовая ТВ-приставка (медиаплеер) MEGOGO BOX в Украине появилась нынешним летом, в последующие полгода-год она будет представлена и в других странах СНГ и Балтии. Данный продукт рассчитан на тех, кто все еще пользуется традиционными телевизорами без функции Smart TV. Основное ее преимущество - моментальное включение сервиса MEGOGO и быстрый переход к просмотру контента, что критично важно для ежедневного использования. К тому же, первый год доступа к телеканалам и премиум библиотеке фильмов уже включена в стоимость устройства.
В качестве производителя и поставщика приставок MEGOGO BOX была выбрана Oasis Media Systems LLC (США). Стоимость приставки в Украине - 2199 грн, продажи осуществляются онлайн на платформе MEGOGO, а в скором времени устройство появится и на прилавках национальных ритейлеров.
Выпуск собственных медиаприставок – результат последовательного воплощения стратегии бизнеса MEGOGO - шаг за шагом конвертировать интернет-пользователей в платящую аудиторию, которая, по мнению компании выгоднее “рекламных” пользователей, потребляющих контент на рекламной модели, в 20-30 раз. Отметим, что процесс имплементации нового имиджа MEGOGO пройдет в несколько этапов и завершится в начале 2018 года. Этапность привязана к графику выхода новых релизов приложений в ходе постепенной трансформации платформы.
Источник: MEGOGO