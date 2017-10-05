Сервис OLX запустил новую услугу «OLX доставка», которая позволит покупать и продавать товары без личных встреч и предоплат по всей территории Украины

Украинский сервис онлайн-объявлений OLX запустил новую услугу «OLX доставка», которая позволяет покупать и продавать товары, не осуществляя предоплату и не встречаясь с продавцом/покупателем лично. Услуга действует на всей территории Украины, причем до конца года будут действиовать акционные условия, согласно которым доставка будет бесплатной.

Онлайн-покупки отправляются через отделения «Нова пошта», безопасность платежей и защиту сделок гарантирует финансовый партнер UAPAY. В случае, если заказанный товар не подошел, и после осмотра в отделении «Нова пошта» получатель от него отказался, OLX возьмет затраты на обратную пересылку на себя, а деньги за покупку вернутся на счет покупателя.

«OLX доставка» – удобный и современный инструмент, который мы создали, чтобы наши пользователи заключали сделки максимально быстро и безопасно. — говорит Сергей Гапоченко, директор OLX в Украине и Центральной Азии. Заказывая с доставкой, покупатель не нуждается в личной встрече и осуществлении предоплат – так мы минимизируем риски перечислить деньги недобросовестному продавцу и делаем онлайн-шоппинг простым и комфортным».

Возможность заказать товар с доставкой интегрирована в мобильное приложение OLX, поэтому достаточно иметь под рукой смартфон, чтобы быстро оформить сделку в любое время и в любом месте. По мнению представителей сервиса, особенно актуальна «OLX доставка» будет для жителей небольших населенных пунктов, где ассортимент доступных товаров весьма ограничен.

Для продавцов преимущество данного сервиса заключается в том, что объявления с предложением доставить товар более заметны в общем списке, что позволяет продавцам со значком «OLX доставка» получать больше звонков, а значит быстрее найти покупателя. Больше информации об услуге «OLX доставка» доступно по следующей ссылке.

Источник: OLX