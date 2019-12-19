Сервис по доставке еды Uber Eats начал работать в Одессе





Компания Uber объявила о начале работы своего сервиса по заказу и доставке еды Uber Eats в Одессе. Теперь жители этого приморского города смогут заказывать на дом или в офис блюда из своих любимых ресторанов. Хотя поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель — достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса.

Партнерами Uber стали несколько одесских ресторанов и кафе, среди которых такие популярные как Минималист, Mario’s, Чемоданчик, Kraft Burger, AFRIKA. Поначалу услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и частично в прилегающих к центру районах города, таких как Малиновский и Приморский.

“Мы очень рады представить сегодня Uber Eats в еще одном украинском городе. С этим запуском Одесса присоединяется к сотням других городов по всему миру, которые уже пользуются Uber Eats как новым способом заказа и доставки отличной еды. В свое время мы совершили революцию в том, как люди перемещаются по городу, теперь мы хотим трансформировать то, как люди получают удовольствие от еды. Мы будем усердно работать, чтобы сделать наш сервис доступным для еще большего количества людей в Украине”, — рассказал Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

По мере развития сервиса Uber Eats планирует достичь среднего времени доставки менее 35 минут, с возможностью отслеживать заказы на карте в приложении Uber Eats, начиная с приема заказа и до доставки по указанному адресу. По случаю запуска сервиса в Одессе, Uber Eats предлагает одну бесплатную доставку, для этого нужно при оформлении заказа добавить промокод FREEODESA.

Напомним, что сервис Uber Eats начал работать в Киеве в начале февраля текущего года, а вторым городом присутствия в Украине стал Львов.

Источник: Uber Eats