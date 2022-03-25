Сервисы изучения иностранных языков Drops и Busuu дарят украинцам онлайн-курсы

Сразу два портала с онлайн-курсами изучения иностранных языков запустили акции для украинцев.

Первый из них – Busuu – предлагает 90 дней премиум-доступа как для людей, находящихся в Украине, так и вынужденным переселенцам в других странах. Компания подчеркивает, что может продлить срок премиум-аккаунта на любой срок. Также предупреждают, что могут удалить любого пользователя, если он не соответствует критериям доступа.

Второй сервис — Drops – предлагает годовую премиум-подписку на онлайн-курсы вынужденным переселенцам из Украины. Для получения доступа нужно заполнить анкету и ответить, что такое «паляниця». После проверки на почту придет подтверждение о регистрации.

Украинцы, которые уже отправили заявку, говорят, что анкеты обрабатываются вручную и желающих получить курсы бесплатно очень много.