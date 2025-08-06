Новости Кино 06.08.2025 comment views icon

Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона

Критики оценили сериал «Чужой: Земля», как третий лучший проект во франшизе, который уступает лишь фильмам Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона.

На момент написания новости у сериала было 90% «свежести» на Rotten Tomatoes на основе 39 отзывов. У «Чужих», для сравнения, почти идеальные 94%, а у оригинала 1979 года — 93%.

Серіал "Чужий: Земля" оцінили у 90% на Rotten Tomatoes — найвищий рейтинг для франшизи з часів "Чужих" Кемерона

Сюжет сериала «Чужой: Земля» разворачивается за два года до событий оригинального «Чужого». На этом этапе хронологии франшизы Землей управляют пять корпораций: Вейланд-Ютани, Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибридов (гуманоидных роботов с человеческим сознанием), где первым прототипом стала Венди (Сидни Чандлер), которая добровольно участвует в вывозе таинственного груза с межгалактического корабля после его аварийной посадки на Землю Очевидно, там спряталось что-то ужасное, и даже не одного вида.

Это первый сериал во вселенной Alien и первая часть франшизы, действие которой перенесено на нашу планету. Шоураннером проекта выступил создатель «Фарго» Ноа Хоули, тогда как Ридли Скотт упоминается среди продюсеров. Премьера состоится 12 августа на Hulu и Disney+, однако первые рецензии позволяют хоть немного оценить, чего нам ожидать.

Сайт Games Radar определяет шоу, как «смелое, часто насильственное и жутко интересное», тогда как Rolling Stone сравнивает его с «Фарго», отмечая, что Хоули «взял концепцию, которая не имеет права не сработать на телевидении, и превратил ее в нечто увлекательное и удивительное». В рецензии The Hollywood Reporter «Чужой: Земля» описывают как нечто «зажигательное и временами громоздкое», что в итоге становится «захватывающей эпопеей о личности, гордыне и, конечно же, первобытном удовольствием от наблюдения за тем, как людей коренным образом поражают космические монстры».

Среди минусов Seattle Times упомянул «неправильно подобранный баланс», поскольку сериал «тратит слишком много времени на создание истории, которая едва разворачивается к концу восьмисерийного сезона». Slash Film подтвердил это утверждение, назвав шоу «скучным».

Далее несколько прямых цитат:

  • «Чужой: Земля» — это лучший научно-фантастический сериал для поклонников «Чужого». Он будто идеально воплощает все лучшие части оригинального фильма, одновременно охватывая и развивая новые концепции, чтобы франшиза чувствовалась свежей и новой», — Джейми Паркер, CBR.
  • «Сериалу удается сиять, когда он не сосредоточен на исследовании старых тем и идей, которые предыдущие фильмы о «Чужом» воплощали лучше. Трудно сказать, будут ли зрители продолжать настраиваться на просмотр каждую неделю из-за слабого темпа», — Рон Гиллард, Discussing Film».
  • «Ноа Хоули создал удивительное произведение научной фантастики благодаря солидной постановке и дизайну существ, невероятному актерскому составу и звуковым вставкам, от которых мне хочется закурить», — Клинт Гейдж, IGN.

Стоимость сериала «Чужой: Земля» превысила $250 млн, а создатели нацелены на масштабы «Игры престолов»

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