Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона

Критики оценили сериал «Чужой: Земля», как третий лучший проект во франшизе, который уступает лишь фильмам Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона.

На момент написания новости у сериала было 90% «свежести» на Rotten Tomatoes на основе 39 отзывов. У «Чужих», для сравнения, почти идеальные 94%, а у оригинала 1979 года — 93%.

Сюжет сериала «Чужой: Земля» разворачивается за два года до событий оригинального «Чужого». На этом этапе хронологии франшизы Землей управляют пять корпораций: Вейланд-Ютани, Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибридов (гуманоидных роботов с человеческим сознанием), где первым прототипом стала Венди (Сидни Чандлер), которая добровольно участвует в вывозе таинственного груза с межгалактического корабля после его аварийной посадки на Землю Очевидно, там спряталось что-то ужасное, и даже не одного вида.

Это первый сериал во вселенной Alien и первая часть франшизы, действие которой перенесено на нашу планету. Шоураннером проекта выступил создатель «Фарго» Ноа Хоули, тогда как Ридли Скотт упоминается среди продюсеров. Премьера состоится 12 августа на Hulu и Disney+, однако первые рецензии позволяют хоть немного оценить, чего нам ожидать.

Сайт Games Radar определяет шоу, как «смелое, часто насильственное и жутко интересное», тогда как Rolling Stone сравнивает его с «Фарго», отмечая, что Хоули «взял концепцию, которая не имеет права не сработать на телевидении, и превратил ее в нечто увлекательное и удивительное». В рецензии The Hollywood Reporter «Чужой: Земля» описывают как нечто «зажигательное и временами громоздкое», что в итоге становится «захватывающей эпопеей о личности, гордыне и, конечно же, первобытном удовольствием от наблюдения за тем, как людей коренным образом поражают космические монстры».

Среди минусов Seattle Times упомянул «неправильно подобранный баланс», поскольку сериал «тратит слишком много времени на создание истории, которая едва разворачивается к концу восьмисерийного сезона». Slash Film подтвердил это утверждение, назвав шоу «скучным».

Далее несколько прямых цитат: