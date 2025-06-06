Первый трейлер сериала «Чужой: Земля» показал пять видов пришельцев с намеком на Хищника

FX выпустил полноценный трейлер «Чужой: Земля» — первого сериала во вселенной Alien от создателя «Фарго» Ноа Хоули при продюсировании Ридли Скотта.

События сериала разворачиваются в 2120 году (за два года до событий оригинального «Чужого») и повествуют об экипаже исследовательского космического корабля USCSS Maginot, который испытывает технические проблемы и совершает аварийную посадку на Земле. Девушка Венди (Сидни Чандлер) и группа тактических солдат делают «судьбоносное открытие, которое ставит их лицом к лицу с самой большой угрозой планеты» — хорошо знакомым ценителям франшизы ксеноморфом и рядом других инопланетных монстров.

«Этот корабль собрал пять различных форм жизни из самых темных уголков вселенной».

На этом этапе хронологии «Чужого» Землей управляют пять корпораций: Вейланд-Ютани (корпорация-антагонист франшизы «Чужой»), Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды (гуманоидных роботов с человеческим сознанием), и Венди — первый прототип (больной ребенок, человеческое сознание которого перенесли в синтетическое тело взрослого человека).

Так кто же те монстры, которые появятся в сериале? Один из них, очевидно, лицехват, другие напоминают гигантских медузоподобных существ и что-то непонятное с глазом, тогда как еще один несколько похож на Хищника своим культовым «щелканьем; кроме того, один из персонажей подтверждает это словами: «Инвазивный вид… хищный» (следует отметить, что Чужой и Хищник в очередной раз пересекутся в будущем фильме «Хищник: Пустоши»). Фаны уже строят теории, предполагая, что лицехват спарился с другими видами для создания странных и отвратительных существ; хотя некоторые говорят, что один из пяти пришельцев может быть его предшественником и нам готовят определенную историю происхождения.

Кроме Чандлер среди актерского состава появляются Тимоти Олифант (наставник и тренер Венди Кирш), Алекс Лоутер (солдат Си-Джей), Эсси Дэвис (Дэйм Сильвия), Сэмюэл Бленкин (Бой Кавалье) и др. Первые два эпизода сериала «Чужой: Земля» дебютируют 12 августа на Hulu, FX и Disney+, остальные из в целом восьми эпизодов будут выходить каждый вторник.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Сейчас в рамках франшизы Alien, которая стартовала с ленты «Чужой» 1979 года Ридли Скотта (который, кстати, на днях заявил, что покончил с франшизой), вышло в общей сложности девять фильмов с учетом кроссоверов. Последний, «Чужой: Ромул» Феде Альвареса, дебютировал в прошлом году и заработал кассу, которая обеспечила ему второе место в рейтинге самых больших заработков серии — сиквел уже в работе, а съемки стартуют осенью.