Финальный трейлер «Чужой: Земля» раскрывает предысторию экипажа USCSS Maginot и «жуткие» эксперименты в космосе

Еще один трейлер сериала «Чужой: Земля» от FX совершил «аварийную посадку» в интернете.

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Новое видео под названием Greener World начинается с синтетика Венди (Сидни Чандлер), которая сомневается в том, человек ли она, в момент, когда ее вместе с командой отправляют исследовать космическое транспортное средство, потерпевшее крушение на Земле. Далее нам показывают расследование того, чем на самом деле занимался экипаж USCSS Maginot. Есть здесь кадры с окровавленной козой в лаборатории, бегством людей от инопланетных монстров, и маленьким ксеноморфом, который прячется в чем-то, похожем на пещеру.

Собственно, в отличие от предыдущих тизеров нам здесь показывают не страждущую, а зеленую и здоровую Землю. Что, похоже, продлится недолго. Ранее создатели сериала сообщили, что ксеноморфы и другие монстры были созданы на 100% практическими эффектами, без использования CGI — как и в оригинальном фильме Ридли Скотта.

События сериала «Чужой: Земля» разворачиваются за два года до того, как Рипли впервые встретила ксеноморфа в оригинальном фильме 1979 года. Сюжет повествует о группе тактических солдат, которым поручено обыскать исследовательский корабль USCSS Maginot после его аварийной посадки на Землю. Однако они не знали, что корабль использовался для исследования инопланетных форм жизни, что поставило землян лицом к лицу с самой большой угрозой для планеты.

На этом этапе хронологии «Чужого» Землей управляют пять корпораций: Вейланд-Ютани (корпорация-антагонист франшизы «Чужой»), Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды (гуманоидных роботов с человеческим сознанием) и Венди — это первый прототип (синтетик с сознанием ребенка).

Среди остального актерского состава: Тимоти Олифант (наставник и тренер Венди Кирш), Алекс Лоутер (солдат Си-Джей), Эсси Дэвис (Дейм Сильвия), Сэмюэл Бленкин (Бой Кавалье) и др. Шоураннером выступил Ноа Хоули («Фарго»). Первые два эпизода сериала «Чужой: Земля» дебютируют 12 августа на Hulu, FX и Disney+, остальные из в целом восьми эпизодов будут выходить каждый вторник.

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Сейчас в рамках франшизы Alien, которая стартовала с ленты «Чужой» 1979 года Ридли Скотта (который, кстати, заявил, что покончил с франшизой), вышло в общей сложности девять фильмов с учетом кроссоверов. Последний, «Чужой: Ромул» Феде Альвареса, дебютировал в прошлом году и заработал кассу, которая обеспечила ему второе место в рейтинге самых больших заработков серии — сиквел уже в работе, а съемки стартуют осенью.