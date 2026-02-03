tradfi
Новости Кино 03.02.2026 comment views icon

Босс HBO сомневается, что сериал "Одни из нас" получит 4 сезон

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Керівник HBO сумнівається, що серіал "Останні з нас" отримає 4 сезон

Босс HBO Кейси Блойс сомневается, что сериал «Одни из нас» будут продолжать на 4-й сезон. По его словам, сейчас все выглядит так, будто шоу завершится уже на 3-м.


В интервью Deadline Блойса прямо спросили, станет ли третий сезон финальным. Он ответил: «Кажется, что да», но сразу акцентировал на отсутствии окончательного решения. По словам руководителя, HBO оставляет последнее слово за шоураннером, поэтому в первую очередь стоит спрашивать Крейга Мейзина. Он является ведущим автором 3-го сезона сериала «Одни из нас» после ухода создателя оригинальной игры Нила Дракманна. Вместе с ним проект покинула и сценаристка Галли Гросс, которая также до этого работала над The Last of Us Part 2.

Третий сезон «Одних из нас» ожидают не раньше 2027 года, официальной даты премьеры нет. Шоу сосредоточится на истории Эбби и конфликте между WLF (Вашингтонским освободительным фронтом) и Шрамами. Однако вопрос продолжения сериала не так прост. Второй сезон сильно критиковали из-за главных актрис и значительных отклонений от сюжета, как результат, катастрофически упали оценки и просмотры.

Керівник HBO сумнівається, що серіал "Останні з нас" отримає 4 сезон
Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) из сериала «Одни из нас»

Ранее Мейзин публично заявлял, что для для завершения истории требуется больше экранного времени. По его словам, вместить всю историю двух игр Naughty Dog в один сезон просто невозможно без серьезных компромиссов. Впрочем, новые комментарии Блойса намекают, что HBO не заинтересована в продолжении.

«Крейг все еще обдумывает, будет ли это еще два сезона, или еще один длинный сезон. Это еще не решено, и я прислушиваюсь к Крейгу в этом вопросе», — говорит руководитель HBO.

Ситуацию осложняет отказ шоураннера от формата «Игры престолов» с развитием сюжета за пределами игр. На данный момент The Last of Us: Part 3 не существует, а Naughty Dog больше сосредоточена на Intergalactic: The Heretic Prophet. Поэтому перед авторами стоит задача: логично завершить «Одни из нас» или рисковать. Нам остается ждать, чтобы узнать каким путем пойдет HBO и Крейг Мейзин.


Источник: IGN, Game Spot

Популярные новости

arrow left
arrow right
Amazon перенесла релиз 2-го сезона "Фоллаут" — первый эпизод выйдет раньше
Первый взгляд на 4-й сезон "Теда Лассо" и официальная дата выхода (в этом году!)
Netflix продлил сериал-выживач "До последнего самурая" на 2-й сезон
Очень "богатые" дела: сериал Stranger Things пополнил экономику США на $1,4 млрд
"Что это? Откуда оно взялось?": Джордж Р. Р. Мартин был шокирован "туалетной" сценой в начале "Рыцаря семи королевств"
На Netflix вышел второй том "Очень странных дел" с 3 новыми эпизодами
"Очень странные дела" для пенсионеров: Netflix анонсировал новый Sci-Fi сериал братьев Дафферов
Не "Игра престолов", но весело: критики оценили "Рыцарь семи королевств" в 84% на Rotten Tomatoes
"Сезон испорчен": создатель Fallout говорит, что "Очень странные дела" допустили "критическую" ошибку в правилах Dungeons & Dragons
Ждите дракона: HBO выпустил второй эпизод "Рыцаря семи королевств" и показал трейлер следующего
Жизнь после "Очень странных дел": Netflix показал первые кадры сериала ужасов от братьев Дафферов
"Прощайте, неудачники": трейлер финала "Добро пожаловать в Дерри" анонсирует эпическую битву с Пеннивайзом
Лучше "Разделения" и "Теда Лассо": сериал "Плюрибус" стал самым популярным в истории Apple TV
На HBO состоялась премьера "Рыцаря семи королевств" — приквела "Игры престолов" о Дунке и Эгге
"Очень странные дела 5" снимали без готового сценария, а финал изначально длился 3+ часа
Фильм о Крысах из "Ведьмака" оценил только один критик Rotten Tomatoes
"Думаю, что готова": Софи Тернер год "жила на тренажерах", чтобы обрести формы Лары Крофт
Amazon обновила график выхода сериала "Фоллаут": последние два эпизода выйдут раньше
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Актриса Цири планировала уйти из "Ведьмака" после замены Генри Кавилла: "Он тот Геральт, с которым я выросла"
"Рыцарь семи королевств" вошел в тройку лучших сериалов HBO Max: 6,7 млн зрителей за 3 дня
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить