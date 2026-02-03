Босс HBO сомневается, что сериал "Одни из нас" получит 4 сезон

Босс HBO Кейси Блойс сомневается, что сериал «Одни из нас» будут продолжать на 4-й сезон. По его словам, сейчас все выглядит так, будто шоу завершится уже на 3-м.





В интервью Deadline Блойса прямо спросили, станет ли третий сезон финальным. Он ответил: «Кажется, что да», но сразу акцентировал на отсутствии окончательного решения. По словам руководителя, HBO оставляет последнее слово за шоураннером, поэтому в первую очередь стоит спрашивать Крейга Мейзина. Он является ведущим автором 3-го сезона сериала «Одни из нас» после ухода создателя оригинальной игры Нила Дракманна. Вместе с ним проект покинула и сценаристка Галли Гросс, которая также до этого работала над The Last of Us Part 2.

Третий сезон «Одних из нас» ожидают не раньше 2027 года, официальной даты премьеры нет. Шоу сосредоточится на истории Эбби и конфликте между WLF (Вашингтонским освободительным фронтом) и Шрамами. Однако вопрос продолжения сериала не так прост. Второй сезон сильно критиковали из-за главных актрис и значительных отклонений от сюжета, как результат, катастрофически упали оценки и просмотры.

Ранее Мейзин публично заявлял, что для для завершения истории требуется больше экранного времени. По его словам, вместить всю историю двух игр Naughty Dog в один сезон просто невозможно без серьезных компромиссов. Впрочем, новые комментарии Блойса намекают, что HBO не заинтересована в продолжении.

«Крейг все еще обдумывает, будет ли это еще два сезона, или еще один длинный сезон. Это еще не решено, и я прислушиваюсь к Крейгу в этом вопросе», — говорит руководитель HBO. Ситуацию осложняет отказ шоураннера от формата «Игры престолов» с развитием сюжета за пределами игр. На данный момент The Last of Us: Part 3 не существует, а Naughty Dog больше сосредоточена на Intergalactic: The Heretic Prophet. Поэтому перед авторами стоит задача: логично завершить «Одни из нас» или рисковать. Нам остается ждать, чтобы узнать каким путем пойдет HBO и Крейг Мейзин.



Источник: IGN, Game Spot