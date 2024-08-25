Сериал «Тед Лассо» / Ted Lasso вернется на Apple TV+ с четвертым сезоном

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Apple TV+ заказала дополнительный сезон для сериала «Тед Лассо» / Ted Lasso и заключила соглашения с тремя ключевыми актерами, сообщает Deadline.

Речь идет о Ханне Веддингем, которая сыграла владелицу ФК «Ричмонд», Бретте Голдштейне (футбольная легенда Рой Кент) и Джереми Свифте (директор по футбольным операциям Лесли Хиггинс). В дальнейшем контракты планируют продлить с актерами, которые являются участниками SAG-AFTRA, в частности самим Джейсоном Судейкисом, исполнителем роли Теда Лассо и соавтором сериала, Брендоном Хантом и Джуно Темпл.

Неизвестно, кого еще привлекут к четвертому сезону, однако все актеры неоднократно говорили, что с радостью повторили бы свои роли.

Производство, вероятно, стартует в начале 2025 года. В Apple TV+ пока отказались от комментариев.

Первый сезон сериала «Тед Лассо» вышел в августе 2020 года, а благодаря успеху у зрителей уже через пять дней после премьеры сериал продлили на второй сезон (вышел в июле 2021-го). В третьем (как считалось ранее, последнем) сезоне показывают историю команд АФК «Ричмонд» и «Вест Хэм Юнайтед»: одну возглавляет Тед, а в другой — должность помощника тренера занял его бывший коллега Нейт (Ник Моххамед).

Сериал заработал 13 наград «Эмми» в течение первых трех сезонов, в том числе два подряд трофея за лучший комедийный сериал и актерские статуэтки для Судейкиса, Голдштейна и Уэддингем.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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