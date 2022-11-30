Сериал «Уэнсдей», спин-офф «Семейки Аддамс», стал крупнейшей премьерой в истории Netflix — 341,2 млн часов просмотра за первую неделю

Сериал Netflix с Дженной Ортегой в роли Уэнсдей Аддамс уже набрал 341,2 млн часов просмотра, несмотря на дебют шоу только на прошлой неделе. Новинка вполне может потеснить с первого места «Очень странные дела» – четвертый сезон этого сериала побил общий рекорд по количеству просмотров, набрав колоссальные 1,15 млрд часов за первые 28 дней на сервисе.

«Быть ​​изгоем еще никогда не было так интересно – наполненная сверхъестественными тайнами жизнь Уэнсдей Аддамс в академии Nevermore дебютировала на первом месте с рекордными 341,2 миллионами просмотров», — говорится в заявлении Netflix. — «Сейчас этот сериал является рекордсменом по количеству просмотров за неделю среди англоязычных сериалов на Netflix. С Дженной Ортегой в Уэнсдей и впечатляющим набором персонажей, режиссером и исполнительным продюсером которого выступил Тим Бертон, и шоураннерами Элом Гофом и Майлзом Милларом сериал занял первое место в 83 странах».

Сериал стартовал отлично – дебютная неделя демонстрации уже собирает рекордные цифры, и похоже, что у него огромный потенциал. В отличие от многих шоу, фокусирующихся на известном тайтле, начале и финале сезона, «Уэнсдей» демонстрирует захватывающее развитие сюжета и персонажей по ходу повествования, а также замечательную игру актеров.