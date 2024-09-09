Новини Кіно 09.09.2024 о 17:52 comment views icon

Серіал «Володар перснів» залишить одну з найбільших таємниць нерозкритою — так хотів Толкін

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Андрій Русанов

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Серіал «Володар перснів» залишить одну з найбільших таємниць нерозкритою — так хотів Толкін

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У творах «Володар перснів» є велика таємниця, яку Джон Р. Р. Толкін навмисно не розкривав. В Amazon кажуть, що збережуть її.

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Один з персонажів грав відносно невелику, але важливу роль у трилогії «Володар перснів». Екранізація Пітера Джексона взагалі оминула його, а серіал «Володар перснів: Персні влади» показав. Звісно, йдеться про Тома Бомбаділа і про те, хто він такий.

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Том Бомбаділ жив, коли у Середзем’ї не було навіть дерев. Сам він не сказав ані Фродо, ані героям серіалу, хто він. Фанати здавна висловлювали здогадки, навіть вважали його втіленням верховного бога, Еру Ілуватара. Але принаймні у серіалі Том залишиться Томом.

«У нас не буде проблем, якби нас запитали про це. Томущо люди давно питають це про персонажа з книг», — каже співавтор шоу Джей Ді Пейн The Hollywood Reporter.

«І я думаю, що люди запитували це у самого Толкіна. Толкін вирішив мовчати про це, і ми також», — додає інший шоуранер, Патрік Маккей.

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У другому сезоні «Володар перснів: Персні влади» Amazon показала Тома Бомбаділа, який вперше був представлений у поемі Толкіна «Пригоди Тома Бомбаділа» 1934 року. Відлюдник у жовтих чоботях (Рорі Кіннір) зустрічає Незнайомця (Деніел Вейман) у четвертому епізоді другого сезону та описує себе як найстаршого мешканця Середзем’я та каже, що в минулому він зустрічав Темного Чарівника з пустелі Рун. На відміну від оригінального твору, Том не розмовляє піснями, а лише наспівує між розмовами та здається більш серйозним.

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Серіал «Володар перснів»: актор Рорі Кіннір розповів, чому час Тома Бомбадила нарешті настав

Джерела: The Hollywood Reporter, GamesRadar

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