Сериал "Властелин колец" завершил съемки 3-го сезона за 4 месяца: когда релиз?

Amazon завершила съемки третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» и отметила это событие праздничным тизером с… Векной из «Очень странных дел».

Съемки начались летом 2025 года и в целом заняли 4 месяца. На момент анонса сезона в Amazon говорили о «значительном» скачке во времени повествования: события будут разворачиваться в разгар войны эльфов и Саурона, когда Темный Властелин попытается создать Единое Кольцо, которое даст ему преимущество и шанс покорить все Средиземье.

В соцсетях Amazon отпраздновала завершение съемок закулисным видео, на котором можно увидеть декорации и некоторых актеров, включая Овайна Артура (Дурин), Морвед Кларк (Галадриэль), Чарли Уикерса (Саурон) и Дэниела Уэймана, в конце концов раскрытого как Гэндальф во втором сезоне. Есть здесь и Джейми Кэмпбел Бауэр, более известный как Векна из «Очень странных дел», который играет в «Кольцах власти» рыцаря высокого происхождения и, вероятно, новый любовный интерес Галадриэль.

That is a picture wrap on Season 3! pic.twitter.com/Ir1rg9FETP — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) December 10, 2025

Если учитывать релизы первого и второго сезонов, то по оптимистичным прогнозам можно рассчитывать, что Amazon выпустит третий летом или осенью 2026 года. Официального анонса еще не было, но ждем первые кадры и подробную информацию в ближайшие месяцы.

Действие сериала «Властелин колец» разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до путешествия Фродо и Братства колец, и повествует о том, как Саурон вместе с эльфами создал Кольца власти, а затем выковал Единый, чтобы тайно управлять остальными. Второй сезон завершился кровопролитной битвой за Эрегион и потерей некоторых персонажей, тогда как третий сезон, вероятно, подведет Галадриэль к полномасштабной битве против темной армии Саурона. Мы уже видели несколько тизеров, один из которых дразнил самое мощное оружие в мире «Властелина колец».

Напомним, что «Кольца власти» стал самым дорогим в истории сериалом и собрал рекордное количество зрителей для Prime Video. Хотя оценки получились несколько противоречивыми: на Rotten Tomatoes у второго сезона 84% от критиков и 59% от зрителей, тогда как первый оценили в 84% и 38% соответственно. Ранее СМИ раскрыли детали сделки компании по правам на «Властелин колец», которая предусматривает, что наследники Толкина получат по $20 млн за каждый неснятый из запланированных пяти сезонов шоу.