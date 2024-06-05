Сериал «Звездные войны: Аколит» дебютировал с 88% на Rotten Tomatoes: «Самый интересный проект Star Wars со времен «Последних джедаев»»

На Disney+ 4 июня дебютировали первые два эпизода нового сериала из вселенной Star Wars, а с ними вышли первые журналистские и зрительские рецензии. Критики в основном положительно оценили «Аколит», отметив сериал общей оценкой в 88% на Rotten Tomatoes, тогда как зрители были более строгими, поставив скромные 52%

Критики в отзывах в основном положительно вспоминают о шоу (некоторые даже называют его лучшим со времен «Последних джедаев»), отмечая интересную постановку, историю и игру актеров, однако также говорят о неуклюжести определенных элементов, в частности комедийных, которые удаются не всегда.

Эрик Голдман, IGN: «У вас есть отличный экшн и надежная установка, когда Мэй нацелена на четырех конкретных джедаев по причинам, которые изначально неизвестны. Однако есть много элементов «Аколита», которые также кажутся неуклюжими, когда дело доходит до особенностей повествования. Кроме того, многие комедийные шутки не удаются»

Алисон Герман, Variety: «Аколит сочетает в себе классические элементы, которые придают «Звездным войнам» вечную привлекательность, с новыми дополнениями к канону, сильным основным актерским составом и живым темпом. Шоу также подчеркивает урок, который «Звездные войны» извлекли сами в прошлом: вам не нужно переделывать элементы главного рассказа, чтобы сделать его ответвления убедительными».

Стейси Хенли, The Gamer: «Аколит — самый интересный проект Star Wars со времен «Последних джедаев». Вместо того чтобы переписывать важные события или даже давать нам новый взгляд на основные моменты «Звездных войн», «Аколит» становится совершенно свежим. Каждый персонаж новый, а история довольно небольшая по масштабу»

«Звездные войны: Аколит» рассказывает о событиях, происходивших в конце Эпохи Расцвета Республики примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). Согласно официальному синопсису: «девушка, которая когда-то была падаваном, и ее мастер-джедай расследуют серию преступлений, однако на их пути к разгадке встает куда более опасная сила, чем они могли представить».

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Шоураннером и исполнительным продюсером шоу выступает Лесли Хедленд («Матрешка»), а главные роли исполнили Амандла Стенберг («Голодные игры»), которая играет сразу двух персонажей, Ли Чон Че («Игра в кальмара»), Мэнни Джасинто, Джоди Тернер-Смит, Дафни Кин, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Дин-Чарльз Чепмен и Кэрри-Энн Мосс.

В настоящее время на Disney+ доступны первые два эпизода, остальные — будут выходить каждый вторник до 16 июля включительно (всего их 8)