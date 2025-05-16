Серия фильмов «Рэмбо» получит приквел о Вьетнаме — есть кандидат на «юного» Сталлоне

К съемкам готовят фильм-приквел к культовой франшизе «Рэмбо» — проект уже получил рабочее название «Джон Рэмбо».

Студия Millennium Media сейчас ищет дистрибьюторов на Каннском кинофестивале, а съемки готовят на октябрь. Режиссером выступит Джалмари Хеландер («Санта на продаже»), сценарий пишут Рори Гейнс и Сохраб Ноширвани («Шпион среди друзей»). Предварительно, сюжет расскажет раннюю историю персонажа — Джона Рэмбо во Вьетнаме. Другие детали засекречены, но можно ожидать именно боевые действия, то есть полноценный экшен. Даты релиза пока нет.

Вместе с тем одна из самых больших загадок, кто станет главным героем? Неизменное лицо всей франшизы с 1982 года — Сильвестр Сталлоне — пока не привлечен к проекту. Да и без этого сюжет рассказывает о молодом солдате в боевых условиях, а 78-летний Сталлоне на эту роль точно не подойдет.

Но сам актер уже присмотрелся к другому своему коллеге. По его мнению, «перенять эстафету» Рэмбо должен Райан Гослинг. Да и последний актер не чужой для Сталлоне — в «Барби» актер играл Кена, и по замыслу режиссерки Греты Гервиг, Сталлоне должен был появиться в фильме. Этого не произошло из-за съемок в сериале «Король Талси», на который ITC делало обзор. Несмотря на это его образ использовали в одной из сцен — в тренажерке на стенах висят плакаты с ним, а на Гослинге — шуба в стиле Рэмбо.

Официально Райана Гослинга не утверждали на роль, а пока что продолжается кастинг. Найти актера на эту роль будет еще той задачей. Ведь создателям трудно будет соблюсти образ легендарного ветерана, не превращая это в пародию. Пока что ясно одно — после десятилетий молчания франшиза оживает.

Для тех, кто не в курсе: история «Рэмбо» началась с фильма «Первая кровь» 1982 года — адаптации романа Дэвида Моррелла. Он собрал $125,2 млн при бюджете $15 млн и запустил франшизу, которая включает еще четыре фильма. Последний из них, «Рэмбо: Последняя кровь» 2019 года, оказался наименее кассовым ($91,4 млн) и получил не самые лучшие отзывы. Но сам Рэмбо остается знаковой фигурой поп-культуры — появлялся в видеоиграх Mortal Kombat 11 и Call of Duty: Warzone, и до сих пор легко узнаваем.

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Источник: Comicbook