Сильвестр Сталлоне говорит, что сделал бы Райана Гослинга следующим «Рембо»

Звезда «Рокки» в пятничном выпуске вечернего шоу с Джимми Фэлоном рассказал о своей неожиданной «связи» с фильмом «Барби» и посоветовал нового актера на главную роль во франшизе «Рембо».

Сильвестр Сталлоне отметил, что если бы он когда-нибудь решил «передать эстафету» другому актеру для роли Джона Рэмбо, то это бы был именно Гослинг.

«Но не знаю, не скажет ли кто-нибудь: «Эй, он слишком хорош, чтобы быть Рэмбо!», — пошутил Сталлоне.

Вероятно, такая идея заинтересовала бы и звезду «Барби», который отметился ролью Кена в фильме и получил за нее по крайней мере номинацию на «Оскар». Сам Сталлоне, кстати, тоже получил возможность отличиться в кассовом хите 2023 года от Греты Гервиг.

«Режиссер сказала: «Ты хочешь сняться в фильме?» Я ответил: «С удовольствием», однако потом застрял в «Короле Талсы» и не смог. В конце концов они взяли мой образ и показали с Райаном, и это было невероятно!», — рассказал актер.

Фэллон впоследствии продемонстрировал распечатанный снимок из фильма:

«В сцене с тренировочной комнатой в «Барби» висят твои плакаты, на всех стенах — ты. А потом еще шуба».

Ведущий сравнил снимок Гослинга в белой шубе с более ранним фото Сталлоне в таком же наряде: